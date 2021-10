Scuola: quarantena breve in arrivo per i vaccinati

Le Regioni valutano la possibilità di accorciare o cancellare la quarantena per gli studenti entrati in contatto con un compagno positivo – La novità non riguarda però i non vaccinati: per loro i tempi di isolamento continueranno a essere lunghi

Scuola: si fa largo l’ipotesi di una quarantena breve per gli studenti vaccinati. Le Regioni e l’Istituto superiore di Sanità hanno iniziato una serie di riunioni per valutare possibili modifiche alle regole, con l’obiettivo di risolvere uno dei problemi più controversi legato alla riapertura degli istituti scolastici.

La questione riguarda il protocollo da imporre ai compagni di classe degli alunni che vengono trovati positivi al Covid. Al momento, è previsto che tutti si sottopongano a una quarantena di sette giorni (10 per i non vaccinati), ma ora si pensa di accorciare il periodo di isolamento obbligatorio a non più di 4-5 giorni, se non addirittura di cancellarlo. Per godere della quarantena breve (o azzerata), bisognerebbe però rispettare due condizioni: essere vaccinati e risultare negativi al tampone. Per i non vaccinati, quindi, rimarrà obbligatoria la quarantena di 10 giorni.

Se le Regioni troveranno una linea comune, l’accordo dovrà poi passare al vaglio del ministero della Salute, che – in caso di parere positivo da parte del Comitato tecnico scientifico – emanerà una circolare per modificare le regole sulla quarantena a scuola. La questione potrebbe risolversi nel giro di pochi giorni: le nuove norme sono attese già per l’inizio della prossima settimana.

La preoccupazione delle Regioni è che, con le disposizioni attualmente in vigore, un numero elevato di studenti rischi di tornare in Dad nel giro di poche settimane. Si tratta quindi di conciliare due esigenze: da una parte mantenere il massimo grado di sicurezza nelle scuole; dall’altro garantire il più possibile la didattica in presenza, anche a fronte del calo dei contagi e dei progressi compiuti dalla campagna vaccinale.

È comunque probabile che, alla fine, le nuove regole sulla quarantena a scuola saranno diversificate a seconda del ciclo, e quindi dell’età degli studenti. I bambini che frequentano le elementari, infatti, non possono essere vaccinati (perché non esiste ancora un vaccino approvato per chi ha meno di 12 anni) e quindi per loro le norme sulla quarantena in caso di contagio di un compagno di classe dovrebbero rimanere rigide.

È circolata anche un’ipotesi chiamata “schema dell’aereo”, che prevede di limitare la quarantena agli alunni che in classe siedono nei posti più vicini al compagno positivo. Ma una scuola non è un aereo di linea: le occasioni di contagio sono tantissime, e per questa ragione una linea così morbida ha davvero poche possibilità di essere approvata.