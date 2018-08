Scott Fitzgerald, Duncan e la fotografia all’asta di Christie’s

I piatti forti di questa settimana di FIRST Arte sono la storia umana ed artistica di Scott Fitzgerald, l’innovazione fotografica di Duncan e l’asta dedicata da Christie’s a New York alla fotografia d’arte americana

La storia di Scott Fitzgerald, scrittore e simbolo dell’età del jazz, le incredibili innovazioni fotografiche di David Douglas Dancan e la fotografia d’arte americana in asta da Christie’s a New York sono il piatto forte di questo week end di FIRST Arte, il sito promosso da FIRSTonline e dedicato al mondo dell’arte e all’attualità culturale.

La straordinaria avventura umana ed artistica di Scott Fitzgerald sembra fatta apposta per entusiasmare il lettore. “A volte mi chiedo se io e Zelda siamo persone reali o non siamo piuttosto personaggi di un mio romanzo” scrisse lo scrittore quando cominciava a raggiungere il successo e ad incarnare un’epoca. Come il Grande Gasby, il suo romanzo più famoso che ebbe una grande fortuna anche nella sua versione cinematografica, Fitzgerald era innamorato della vita ed “era come se stesse programmando senza posa sempre nuove delizie, libri da leggere e luoghi da vedere”. Non per caso l’espressione “eroe alla Fitzgerald” sta a significare una persona circondata da un alone romantico con fascino ammaliante come quello che lo scrittore aveva. Nella sua vita, che non fu sempre facile, Fitzgerald ha scritto in tutto 160 racconti, tra cui alcuni dei più belli della lettura americana.

Affascinante è anche la storia di David Douglas Duncan, uno dei più grandi fotografi della rivista Life negli anni Quaranta e Cinquanta, grande amico di Pablo Picasso, e soprattutto inventore di una nuova tecnica fotografica che trasformava attraverso l’obiettivo ogni immagine in un quadro sconvolgente.

Sempre in materia di fotografia, FIRST Arte dedica un approfondimento all’asta di Christie’s a New York dedicata alla fotografia d’arte americana e imperniata su una collezione che include rari esempi di opere di importanti figure della Foto Secessione, Edward Steichen, Gertrude Kasebier, Clarence White, Alfred Stieglitz e numerosi capolavori del primo modernismo americano di Edward Weston e Paul Strand.

Questo e altro ancora su FIRST Arte, che è consultabile gratis per tutta l’estate.