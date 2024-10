Sciopero treni sabato 12 e domenica 13 ottobre: 24 ore di ritardi e cancellazioni per Trenitalia, Italo e Trenord

Un altro sciopero dei treni paralizzerà le città italiane dalla sera di sabato 12 ottobre a quella di domenica 13, senza fasce di garanzia, con conseguenti ritardi e cancellazioni. Ecco i dettagli

Nuovo sciopero nazionale dei treni nel weekend. Dopo le mobilitazioni di settembre e il guasto a Roma-Termini, il settore ferroviario si prepara a un nuovo stop che potrebbe causare disagi su tutto il territorio nazionale: dalle 21:00 di sabato 12 ottobre alle 20:59 di domenica 13 ottobre 2024, il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper (Emilia-Romagna), Trenord (Milano e Lombardia) e Italo aderirà a uno sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali Cobas, Cub Trasporti e Sgb. Questa protesta ha l’obiettivo di richiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale, per il quale sono in corso trattative da mesi, e di chiedere misure che garantiscano la sicurezza sul lavoro.

Sciopero 12 e 13 ottobre: ci sono treni garantiti?

A differenza di altri scioperi, questa mobilitazione cade durante il weekend e non saranno previste fasce di garanzia. Ciò significa che i treni, sia regionali che ad alta velocità, potranno subire cancellazioni o variazioni, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione della protesta. Trenitalia specifica che i treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero arriveranno comunque alla destinazione finale se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio della protesta. Trascorso questo tempo, i treni possono fermarsi prima.

In caso di sciopero, Trenitalia è obbligata a garantire alcuni servizi essenziali. Se lo sciopero si verifica in una giornata festiva, ha una durata non superiore alle 24 ore e inizia alle ore 21 del giorno prefestivo (ad esempio, il sabato), Trenitalia assicura il funzionamento dei treni nazionali indicati nella relativa tabella.

Nel caso in cui lo sciopero non rientri in questa specifica casistica, è possibile consultare la tabella dei treni nazionali garantiti per i giorni di sciopero, sia feriali che festivi.

Per chi prende i treni regionali, sono stati istituiti alcuni servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali.

E per Italo? Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti.

Sciopero treni: come chiedere il rimborso?

Chi desidera rinunciare al viaggio può richiedere il rimborso secondo le modalità indicate dalle compagnie ferroviarie:

Per i treni Intercity e Frecce , è possibile richiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato.

e , è possibile richiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato. Per i treni regionali, il rimborso è disponibile fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero.

In alternativa, i viaggiatori possono riprogrammare il proprio viaggio a condizioni simili, non appena disponibili i posti.

Per tenersi aggiornati su eventuali cancellazioni o variazioni del servizio, è possibile consultare i siti e le app di Trenitalia e Trenord, oltre alla sezione Infomobilità. Per maggiori informazioni, è disponibile il numero verde gratuito 800 89 20 21 e il personale di assistenza nelle stazioni.