Sciopero treni nazionale venerdì 14 aprile del personale Trenitalia: orari e fasce garantite

Lo sciopero dei dipendenti Trenitalia riguarderà tutta Italia e durerà 8 ore dalle 9 alle 17. Possibili cancellazioni e variazioni

Disagi in arrivo per viaggiatori e pendolari. Venerdì 14 aprile è previsto uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie.

Lo sciopero avrà una durata complessiva di 8 ore, dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio di venerdì durante le quali saranno comunque garantite alcune corse pubblicate sul sito Trenitalia. o chiamando il numero verde 800 89 20 21. Nelle giornate di sciopero, infatti, la compagnia assicura servizi minimi di trasporto predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali. Le cancellazione e i disagi saranno proporzionati in base all’adesione della protesta da parte del personale. Le corse potranno subire stop o ritardi, specialmente per l’assenza del personale viaggiante a bordo dei convogli.

In Lombardia maggiori problematiche a causa dello sciopero in contemporanea del personale di Trenord.

Le motivazioni dello sciopero

I sindacati protestano per il peggioramento delle condizioni di lavoro dopo la pandemia del Covid-19. Le problematiche sono segnalate in ogni ambito dell’azienda. Per il personale mobile il problema riguarda “le preoccupazioni connesse all’insostenibile aggravamento dei turni di lavoro del personale degli equipaggi, nonostante, anche in relazione all’accordo del Marzo 2022 scorso” – si legge nella nota. “Ci saremmo aspettati che l’Azienda mettesse concretamente in atto delle effettive mitigazioni per ridurre i carichi di lavoro di capitreno e macchinisti. Al contrario, abbiamo assistito ad un ulteriore e progressivo inasprimento dei turni e ad uno scadimento dei connessi aspetti logistici”. Segnalate criticità anche riguardo al diritto al pasto. I sindacati chiedono, perciò, un alleggerimento dei carichi nei turni di lavoro con miglioramento delle condizioni del personale ed un maggiore equilibrio nella conciliazione vita lavoro e un maggiore impiego di risorse.

Il personale di manutenzione chiede l’inserimento di nuove risorse nelle officine di Trenitalia e “risposte chiare, concrete e condivise in termini di valorizzazione delle competenze e del salario accessorio, specie quando si chiede la modifica dell’articolazione dei turni di lavoro. Stesso discorso per il personale di vendita e assistenza che denuncia la mancanza di un adeguato numero di risorse e l’assenza di “alcuna risposta in tema di valorizzazioni del personale ed utilizzo improprio della reperibilità. Il personale degli uffici, invece, lamenta la non regolamentazione sui turni di lavoro dello smart working e dello smart office.