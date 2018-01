Sciopero Italo: treni fermi il 29 gennaio

Ecco la durata, gli orari e i treni garantiti in occasione dello sciopero dei lavoratori di Italo – Ntv in programma per lunedì 29 gennaio.

Lunedì 29 gennaio i lavoratori di Italo – Nuovo trasporto viaggiatori si fermeranno per uno sciopero di otto ore, indetto dai sindacati di categorie allo scopo di protestare contro il comportamento dell’azienda in merito al rinnovo del contratto aziendale, scaduto alla fine del 2014. Sciopero Italo: le motivazioni Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti e Fast Mobilità che, attraverso un comunicato ne spiegano le motivazioni: “Contrariamente a quanto ha affermato pubblicamente, Ntv continua a rifiutare il confronto sul rinnovo del contratto nel perimetro del nuovo contratto della Mobilità, pretendendo di definirne uno proprio”. I n base a quanto spiegato dalle sigle sindacali: “Il contratto aziendale è scaduto dal 31 dicembre 2014. Come se ciò non bastasse, la società rifiuta di riconoscere ai lavoratori il premio previsto, dovuto agli ottimi risultati di bilancio, già consolidati e annunciati pubblicamente dall’azienda”. Sciopero Italo: orari e treni garantiti Lo sciopero do lunedì 29 gennaio avrà inizio alle ore 10.00 e si concluderà alle ore 18.00, per un totale di otto ore. Allo scopo di limitare il più possibile i disagi per i viaggiatori, la società ha pubblicato sul proprio sito una lista dei treni garantiti. .