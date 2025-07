Borsa oggi 25 luglio: l’incertezza dazi pesa sull’Europa che chiude contrastata. Milano la migliore, crolla NewPrinces – DIRETTA

L’Europa chiude contrastata dopo un miglioramento nel finale con Wall Street. Piazza Affari in cauto rialzo è la migliore, crolla NewPrinces – Segui la DIRETTA

Chiusura contrastata per le principali Borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,21% a 7.834 punti, Londra ha perso lo 0,2% a 9.120 punti, Francoforte lo 0,32% a 24.217 punti e Madrid lo 0,13% a 14.237 punti.

Ma a salvarsi è soprattutto Piazza Affari dove il Ftse Mib è il migliore in Europa con un guadagno dello 0,3%. A fare rumore è però il crollo a sorpresa di NewPrinces (-9,4%) dopo l’acquisizione dei supermercati italiani di Carrefour (che invece festeggia alla Borsa di Parigi). Sul podio milanese dei titoli a maggior capitalizzazione salgono Interpump (+5,1%) promossa dal broker Intermonte, Nexi (+3,3%) e il lusso di Moncler (+2,9%), che rimbalza con l’intero settore. +3,1% anche per Stellantis in scia ai conti positivi di Volkswagen. In fondo vendite su Saipem (-3,3%), Iveco e Prysmian.

Sul fronte dei cambi, l’euro passa di mano a 1,1738 dollari (da 1,1755 dollari ieri in chiusura) e 173,37 yen (172,80). Il cross tra il biglietto verde e la divisa nipponica è 147,75 (147,00). Tra le materie prime, -3,3% a 3,3329 dollari l’oncia l’oro e piatto il gas a 32,4 euro al MWh. Cala, infine, il prezzo del petrolio: il Brent è a 69,7 dollari al barile (-0,6%), Wti a 66,5 dollari (-0,7%).

