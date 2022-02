Sciopero bus, metro e tram: venerdì 25 febbraio stop di 24 ore. Orari e fasce di garanzia

I sindacati tornano a protestare per la mancata convocazione delle parti datoriali sul rinnovo del contratto collettivo nazionale e il miglioramento delle condizioni lavorative – Ecco gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia

Nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale in arrivo. Dopo lo stop di bus, metro e tram per 4 ore lo scorso 14 gennaio, arriva un nuovo stop, questa volta di ben 24 ore. La nuova protesta è stata indetta in maniera distinta dai sindacati di categoria (Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl). Saranno quindi a rischio i trasporti pubblici su tutto il territorio nazionale venerdì 25 febbraio 2022,

Le sigle tornano a protestare per “il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri internavigatori e “per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative sia salariali” per tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale, dato che le aziende del settore, rappresentate dalle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav “non hanno dimostrato la buona volontà di procedere ad una convocazione per individuare un percorso concreto e risolutivo, segno evidente della volontà di rinviare quanto più possibile la soluzione della controversia e il confronto per il rinnovo del Ccnl”, hanno denunciato le organizzazioni sindacali.

Considerato il perdurare di questo stallo ed in considerazione delle ingenti risorse pubbliche già stanziate per il settore, le segreterie nazionali richiedono l’intervento dell’istituzioni interessate, a iniziare dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, anche “per vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del ccnl, diritto non più rinviabile per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore”.

Sciopero trasporto pubblico locale: orari e fasce di garanzia

Roma

A Roma il servizio sarà garantito esclusivamente nelle fasce di legge: dalle 5:30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Lo sciopero interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord e anche le linee date in subaffidamento ad altri operatori) e le linee bus gestite dalla Roma Tpl. A rischio, nelle stesse ore, anche i bus regionali della Cotral. Regolarmente in servizio le linee bus S13 e S15.

Nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 febbraio non saranno garantite le linee nottune “N”. Mentre lo saranno il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Quest’ultimo servizio non sarà invece garantito nella notte tra il 25 e il 26 febbraio.

Milano

A Milano saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:44 e dalle 15:00 alle 17:59. Lo sciopero interesserà le linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio.

Anche Trenord ha annunciato possibili disagi: durante l’agitazione sindacale, per i treni saranno garantite le fasce orarie dalle 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Le linee interessate dallo sciopero saranno le seguenti: Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa; Milano Cadorna – Malpensa; Brescia – Iseo – Edolo; Milano – Saronno – Como; Milano – Seveso – Canzo/Asso; Milano – Saronno-Novara N.; Milano – Saronno – Varese – Laveno Nord; S50 Malpensa – Bellinzona.

Torino

A Torino sarà garantito il servizio urbano e suburbano di Torino e metropolitana dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Nelle autolinee extraurbane, sfmA Venaria-Aeroporto-Ceres saranno garantiti i mezzi da inizio servizio alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30, su sfm1 Rivarolo-Chieri dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Dalle 15:00 alle 18:00 sono a rischio le corse della linea SF2 Venaria-Torino. Invece, è assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Bologna

A Bologna lo sciopero riguarderà i servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Lo sciopero di 4 ore indetto dal sindacato SLM FAST CONFSAL si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Firenze

A Firenze il trasporto sarà garantito nelle fasce orarie dalle 6.30 alle 9.30. dalle 17 alle 20. E lo sciopero riguarderà la Tramvia dall’inizio del servizio fino alle ore 6.30; dalle 9.30 alle 17; dalle 20 fino al termine del servizio.

Napoli

A Napoli lo sciopero riguarderà le linee di superficie, la metro Linea 1 e le funicolari.

Linee di superfice (tram, bus, filobus): il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:42 e da Garibaldi ore 07:22. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:16 e da Garibaldi ore 09:14. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:12 e da Garibaldi ore 17:52. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:46 e da Garibaldi alle ore 19:44.

Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio navetta 621.

Bari

A Bari l’AMTAB S.p.A. ha annunciato che lo sciopero avverrà nel rispetto delle fasce di garanzia (dalle ore 05:30 alle ore 08:29 e dalle ore 12:30 alle ore 15:29). Saranno a rischio treni e autobus delle linee TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 00:00 alle ore 05:29, dalle ore 08:30 alle ore 12:29, dalle ore 15:30 alle ore 00:00.