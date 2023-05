Sciopero aerei venerdì 19 maggio 2023: chi aderisce? Ecco gli orari, i voli cancellati e quelli garantiti

Trasporto aereo a rischio fino a 24 ore: ITA Airways ha comunicato la cancellazione di 111 voli in Italia – Incrociano le braccia anche Volotea, Air Dolomiti, American Airlines ed Emirates

Voli a rischio per 24 ore venerdì 19 maggio 2023, a causa di uno sciopero nazionale del trasporto aereo. A incrociare le braccia sia il personale dei servizi di handling (assistenza a terra) che quello di diverse compagnie aeree. Lo hanno indetto diverse sigle sindacali per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale atteso ormai da 6 anni. Ecco gli orari, i voli garantiti e quelli cancellati per chi deve volare nella giornata di sciopero degli aerei prevista per venerdì 19 maggio 2023.

Sciopero aerei: quali sono i voli garantiti? E quelli cancellati?

Lo sciopero, come comunicato dalla Direzione trasporto aereo e licenze dell’Ente nazionale aviazione civile (Enac, che sovrintende al trasporto aereo civile), riguarda il personale del servizio di terra e di varie compagnie aeree. Ecco gli orari:

i lavoratori delle imprese di handling per 24 ore;

il personale di condotta di Air Dolomiti per 24 ore;

il personale della low cost Volotea dalle 13 alle 17;

il personale di terra di American Airlines e di Emirates dalle 12 alle 16;

lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti per 24 ore.

L’elenco dei voli cancellati ITA Airways

ITA Airways ha comunicato la cancellazione di 111 voli nazionali, di cui 109 il 19 maggio, gli altri due il giorno prima e quello seguente. “Abbiamo attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri”, spiega la compagnia tricolore, “riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero”.

Sciopero aerei: l’elenco dei voli garantiti venerdì 19 maggio 2023

Lo stesso Enac ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti. Si tratta di tutti i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Nonché i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Le motivazioni dello sciopero di venerdì 19 maggio 2023

Il motivo dello sciopero riguarda il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale atteso ormai da 6 anni. “La situazione – dichiarano i sindacati nella nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo – è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima a un rinnovo contrattuale che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti”. “Siamo pronti a dare battaglia su questo aspetto e, se le nostre istanze non verranno ascoltate, lo sciopero di venerdì – concludono le stesse sigle sindacali – sarà solo la prima azione di rivendicazione proprio all’inizio di un’altra estate calda per il trasporto aereo, con il rischio concreto di compromettere la continuità dei servizi aeroportuali all’utenza”.

Cancellazione o ritardi dei voli: come richiedere il rimborso?

Chi subirà disagi e vedrà il proprio volo spostato o peggio cancellato potrà richiedere il rimborso, come previsto dal Regolamento Comunitario.

Come fare? Innanzitutto, bisogna conservare il biglietto e poi redigere il cosiddetto modulo europeo, a disposizione del pubblico sulle piattaforme delle compagnie. Così si può chiedere il rimborso in via autonoma. Altrimenti, ci si può rivolgere ai professionisti specializzati.