Sciopero aerei 24 novembre: Ita cancella 42 voli. Proteste anche nelle regioni del Nord

Venerdì 24 novembre sarà una nuova giornata di scioperi in Italia. A rischio soprattutto il trasporto aereo. Manifestazioni in tutto il Nord Italia

Ennesimo venerdì di scioperi in Italia. Venerdì 24 novembre chi si sposta in aereo potrebbe subire forti disagi a causa di uno sciopero del trasporto aereo indetto dai sindacati Flai, Usb, Ost Usb, Cub. La protesta coinvolgerà i lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di handling, il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers, i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. In contemporanea sciopereranno anche i lavoratori e le lavoratrici delle Regioni del Nord, per un’altra protesta indetta da Cgil e Uil.

Sciopero aerei 24 novembre: tutte le informazioni

L’Enac, ente nazionale per l’Aviazione Civile, fa sapere che lo sciopero durerà 24 ore: inizierà alle ore 00:01 del 24 novembre e si concluderà alle 24 dello stesso giorno. Previste, come stabilito dalla legge, due fasce di garanzia: dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

Sciopero aerei 24 novembre: Ita Airways cancella 42 voli

Ita Airways ha cancellato 42 voli nazionali, di cui 36 previsti per la giornata del 24 novembre 2023. Sono invece garantiti i voli internazionali che restano operativi. La compagnia aerea fa sapere che altri voli in programma per venerdì potrebbero subire modifiche o ritardi .

Attraverso una nota, Ita Airways “invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare il 24 novembre, “in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 novembre, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”, aggiunge la compagnia.

L’altro sciopero di venerdì 24 novembre

Ma venerdì non ci sarà solo lo sciopero del trasporto aereo. Cgil e Uil hanno promosso una mobilitazione per “alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di Bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani”, fanno sapere le sigle sindacali.

La protesta riguarderà i lavoratori e le lavoratrici delle regioni del Nord Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Val d’Aosta e Veneto.

Per la giornata di “sciopero generale si svolgeranno 40 manifestazioni“. Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, parteciperà al corteo di Brescia, che partirà alle 9.30 da piazza Garibaldi per giungere a piazza Vittoria. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Torino.