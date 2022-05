Sanlorenzo rinnova la governance: salgono Vincenzi e Rossi mentre Viti resta nel cda

Novità all’interno della governance di Sanlorenzo. Marco Viti resterà nel cda, mentre Tommaso Vincenzi nominato presidente della Divisione Yacht e Ferruccio Rossi viene affidata la nuova direzione generale

Sanlorenzo rinnova la struttura organizzativa. In coerenza con il desiderio di Marco Viti, presidente della Divisione Yacht, da oltre 30 anni (di cui quasi 20 al fianco del presidente esecutivo Cavalier Massimo Perotti), di ridurre il suo impegno nell’operatività quotidiana della società italiana specializzata nella produzione di yacht e superyacht di lusso rende note le seguenti evoluzioni nella struttura organizzativa:

· Tommaso Vincenzi, già vice presidente della Divisione Yacht, assume la carica di presidente;

· le Divisioni Yacht e Superyacht sono accorpate sotto la nuova direzione generale, che viene affidata a Ferruccio Rossi, già presidente della Divisione Superyacht a cui rispondono anche le funzioni corporate R&D, Information Technology e società partecipate;

· rimane invariato il riporto diretto al presidente e Chief Executive Officer Cavalier Massimo Perotti della Divisione Bluegame, della Divisione High-End Services e delle funzioni corporate Sostenibilità e Marketing affidate a Carla Demaria, nonché delle funzioni corporate amministrazione, Finanza e Controllo, dell’Ufficio Stile, delle Risorse Umane e della Qualità.

All’interno della governance di Sanlorenzo, Marco Viti manterrà la carica di amministratore nel Cda appena rinnovato.

“Ho trascorso quasi due terzi della mia vita in Sanlorenzo ed ho avuto l’onore di partecipare alla sua crescita incessante e straordinaria che l’ha portata ad essere fulgido esempio nel panorama mondiale dello yachting. Un percorso entusiasmante e totalizzante che rifarei senza indugio e che oggi intendo continuare a percorrere in un ruolo non operativo che mi permetta di coltivare altre attività alle quali da tempo desidero dedicare maggiori energie”, così Viti ha spiegato la sua decisione.

“Sin dal primo momento dall’acquisizione di Sanlorenzo, ho avuto in Marco Viti un grande alleato in tutte le sfide intraprese, che si sono rivelate di successo ed hanno contribuito al posizionamento di Sanlorenzo di cui siamo oggi tutti orgogliosi. Sono felice che Marco abbia accettato di continuare a condividere le nostre scelte quale membro del Cda, dando così continuità al suo prezioso contributo”, ha aggiunto Perotti.

Ferruccio Rossi e Tommaso Vincenzi

Rossi si è laureato in Economia presso l’Università L. Bocconi di Milano. Ha frequentato la Stockholm School of Economics e la London Business School. Inizia la sua carriera nel settore finanziario, dapprima nella practice di corporate finance di KPMG, e a seguire nell’M&A presso JP Morgan e nel private equity presso Permira. Nel 2005 entra nel gruppo Ferretti, ricoprendo vari ruoli strategici sia in Italia che negli Stati Uniti, fino ad essere nominato group chief executive officer nel 2012. Entra in Sanlorenzo nel 2014, assumendo numerosi incarichi all’interno del Gruppo, tra i quali President della Divisione Superyacht, consigliere delegato di Bluegame S.r.l., presidente del consiglio di amministrazione di Fortune Yacht LLC, consigliere di Marine Yachting Monaco Sam, amministratore delegato di PN Sviluppo S.r.l. e di PN VSY S.r.l. Dal 28 aprile 2022, ricopre inoltre la carica di consigliere delegato di Sanlorenzo.

Vincenzi si è laureato in Ingegneria civile. Nel 2002 ha lavorato in Sud Yachting Service presso gli uffici di Nizza. Dal 2002 al 2007 ha lavorato in Sessa Marine come responsabile ingegnerizzazione del prodotto, sviluppo modelli e industrializzazione, responsabile ufficio tecnico e successivamente come direttore ingegnerizzazione. Dal 2008 lavora in Sanlorenzo, dove ha ricoperto vari incarichi all’interno della Divisione Yacht, tra cui responsabile dello sviluppo prodotti, responsabile dell’ufficio tecnico, direttore tecnico e vice presidente Operations della Divisione Yacht.