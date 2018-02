Sanità, rinnovato il contratto di lavoro: 85 euro di aumento mensile

Firmato l’accordo fra il ministro della Pa Madia e ed i sindacati. Contratto per il prossimo triennio che prevede aumento medio mensile di 85 euro pro capite ed il pagamento degli arretrati. Gli infermieri dicono no, lo sciopero continua.

I sindacati e l’Aran hanno concluso un accordo di pre-intesa per il rinnovo del contratto nazionale del comparto Sanità per il triennio 2016-2018. La misura interessa più di 500mila dipendenti e prevede un aumento medio di 85 euro al mese a partire dal primo marzo ed il pagamento degli arretrati 2016-2017.

Soddisfazione per la ministra della salute Beatrice Lorenzin: “Si tratta di un passo importante per restituire la dignità a migliaia di professionisti che ogni giorno lavorano nel nostro sistema sanitario nazionale e garantiscono la salute dei nostri cittadini”. Ora le trattative proseguiranno per il contratto dei medici ospedalieri e per la nuova convenzione con i medici di base.

Firmato #contratto sanità. Grazie a tutti coloro che ogni giorno si occupano della nostra salute. Concluso un percorso a cui stiamo lavorando da quattro anni: il rinnovo del contratto, fermo da quasi 10 anni, di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. #RiformaPA — Marianna Madia (@mariannamadia) February 23, 2018

Ancora in sciopero invece gli infermieri, che hanno deciso di non firmare l’accordo.

La firma è arrivata dopo una trattativa no stop di 28 ore. “Dopo circa 10 anni di scioperi, mobilitazioni e iniziative, spesso da soli come Fp Cgil, oggi arriva un primo risultato. Il terzo tassello per ricomporre il quadro del lavoro pubblico, dopo il rinnovo del contratto delle Funzioni Centrali e la recente intesa su quello delle Funzioni Locali”, ha annunciato la segretaria generale della Fp Cgil Serena Sorrentino.

Sono previsti 91 euro pro capite per incrementare i fondi della produttività e rivalutare le indennità a seguito della contrattazione integrativa. Tra le altre novità dell’accordo, saranno inclusi nel calcolo del tempo lavorato i 15 minuti di tempo di vestizione ed i tempi del cambio turno. Per quanto riguarda tutti gli altri punti salienti del contratto – assunzioni, formazione, risorse aggiuntive – si aprirà un confronto regionale.