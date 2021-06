Saldi estivi 2021, quando iniziano? Ecco tutte le date

I saldi estivi 2021 stanno per iniziare – Occasioni su tutti i tipi di prodotti, ma attenzione alle fregature – Ecco le date Regione per Regione e i consigli delle associazioni dei consumatori

È arrivato il momento tanto atteso da migliaia di consumatori. I saldi estivi 2021 stanno per iniziare. Dal 1° al 3 luglio quasi tutte le Regioni italiane daranno il via alla tanto attesa stagione degli sconti. Un periodo lungo oltre un mese in cui i cittadini potranno acquistare ciò di cui hanno bisogno a prezzi ribassati. Dall’abbigliamento agli elettrodomestici, passando per l’arredamento, i cosmetici, gli accessori per la persona e per la casa. Nessun prodotto sarà escluso dai saldi estivi 2021. Approfittarne, per alcuni, è una sorta di obbligo, tanto più con i contagi in calo e la possibilità di girare per negozi (la mascherina è obbligatoria, a proposito) con un po’ di tranquillità in più.

SALDI ESTIVI 2021: QUANDO INIZIANO

La prima regione ad inaugurare la stagione dei saldi estivi 2021 sarà la Sicilia, dove si partirà già da giovedì 1° luglio, l’ultima sarà invece la Puglia che ha deciso di far partire gli sconti con quasi tre settimane di ritardo (il 24 luglio) rispetto a tutti gli altri territori anche per approfittare dell’arrivo dei turisti estivi. Nella maggior parte delle Regioni, la data di inizio degli sconti è invece stata fissata per sabato 3 luglio.

“L’indirizzo emerso in sede di Conferenza delle Regioni di mantenere una data unica dei saldi al primo sabato di luglio, pur spiazzando alcuni territori, risponde all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda”, commenta il presidente Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi.

SALDI ESTIVI 2021: QUANDO FINISCONO

Per acquistare ciò che si vuole ci sarà tempo. In quasi tutti i territori la conclusione dei saldi estivi 2021 sarà infatti negli ultimi giorni d’agosto. Ci sono però Regioni, come la Sicilia e la Puglia dove a disposizione ci saranno pure le prime due settimane di settembre, in Val d’Aosta invece gli sconti si concluderanno addirittura alla fine di settembre.

SALDI ESTIVI 2021: CONSIGLI PER I CONSUMATORI

Le buone occasioni ci saranno fin da subito con sconti che col passare delle settimane potranno arrivare fino al 70%. Prima di procedere all’acquisto però, è bene tenere in considerazione alcuni consigli forniti da Altroconsumo. Le fregature infatti potrebbero essere dietro l’angolo.

Nel momento in cui si decide di acquistare un prodotto, che sia un abito o un elettrodomestico, bisogna sempre guardare con attenzione il cartellino che deve contenere il prezzo vecchio, quello nuovo e la percentuale di sconto e fare attenzione che alla cassa venga applicato l’importo indicato. In secondo luogo, bisogna sempre controllare che i prodotti non siano danneggiati (in questo caso si può chiedere la risoluzione del contratto anche dopo l’acquisto) e provare quando possibile i capi d’abbigliamento (il cambio è a discrezione del commerciante).

Altroconsumo consiglia anche di evitare “di acquistare i capi d’abbigliamento che non abbiano le due etichette (quella di composizione e quella di manutenzione), per evitare di danneggiarli nella pulitura” e di prestare attenzione al fatto che la merce in saldo sia quella stagionale.

La garanzia è valida per due anni, quindi bisogna conservare lo scontrino (o fotocopiarlo) per il tempo necessario. Tutti i negozianti sono tenuti ad accettare sempre la carta di credito, a prescindere dall’importo della merce, ma occorre prestare attenzione ai pagamenti “effettuati con la carta revolving, perché i tassi applicati possono superare il 20%”, sottolinea Altroconsumo. Infine ogni commerciante dovrà rispettare una regola: la merce in saldo dovrà essere separata e ben visibile rispetto a quella venduta a prezzo pieno.

Confcommercio ricorda infine che “i clienti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti stessi”. Bisogna inoltre rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla legge, partendo dal distanziamento interpersonale (almeno un metro).

SALDI ESTIVI 2021: LE DATE REGIONE PER REGIONE

Di seguito vi proponiamo una tabella contenente le date di inizio e fine dei saldi estivi 2021, Regione per Regione.