Decreto Turismo: in arrivo aiuti per 450 milioni

Il decreto firmato dal ministro Garavaglia prevede un nuovo sostegno finanziario per fiere, congressi e soggetti che forniscono servizi di logistica e di trasporto

Il settore del turismo riceverà a breve aiuti per 450 milioni di euro. Lo prevede il decreto firmato mercoledì da Massimo Garavaglia, ministro del turismo, Che sblocca il pagamento dei ristori per tutti gli operatori del settore: dalle fiere ai congressi, passando per gli operatori della logistica e per gli addetti ai trasporti.

I soldi in arrivo sono una ulteriore forma di sostegno finanziario a fondo perduto per aiutare il comparto ad assorbire le gravissime perdite che usate nell’ultimo anno e mezzo dalla pandemia di Covid-19.

Per quanto riguarda la suddivisione delle risorse fra i vari sottoinsiemi del settore turismo, lo schema generale è il seguente:

163 milioni al sistema delle fiere ;

; 163 milioni ai soggetti che organizzano congressi ;

; 123 milioni a chi eroga servizi di logistica e trasporto legati al turismo.

Ma non è finita: il decreto prevede anche un anticipo da 100 milioni del contributo destinato a 1.173 operatori del settore. Il ministero spiega in una nota che questi soldi saranno erogati automaticamente: non è quindi necessario presentare alcuna domanda.