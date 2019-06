Saldi estivi 2019: da Milano a Roma, ecco le date città per città

Il 29 giugno partirà ufficialmente la stagione dei saldi estivi 2019 – Ma attenzione perché la maggior parte delle regioni partirà dopo – Ecco tutte le date e le informazioni

Che lo shopping, non troppo compulsivo se possibile, abbia inizio. I saldi estivi del 2019 sono alle porte e gli italiani si preparano a mettere al portafoglio allo scopo di approfittare delle occasioni più convenienti.

Sconti dal 10 al 70% per cento affolleranno le vetrine e gli scaffali dei negozi: dall’abbigliamento agli elettrodomestici, passando per il mobilio, la profumeria, le calzature, nessun settore sarà escluso dai saldi.

Dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, le date da segnare in rosso sul calendario saranno più o meno le stesse, anche se in alcune Regioni si comincia prima, in altre si finisce dopo. Il periodo dei saldi viene infatti stabilito a livello regionale, ma la tendenza è sempre stata quella di uniformare il più possibile partenza, durata e conclusione.

A livello generale ci sarà tempo, i saldi estivi durano tra i 40 e i 60 giorni, anche se, nel caso in cui si voglia acquistare un prodotto specifico, è sempre meglio non ridursi all’ultimo momento: il rischio è quello di non trovare le taglie, le misure, insomma: di vedersi sfuggire l’occasione da sotto il naso.

Da tenere in considerazione che i saldi non riguarderanno solo i negozi fisici, ma anche quelli online: dunque se non si ha voglia di girare sotto il sole date le temperature proibitive, per cercare ciò che serve basta accendere il computer.

SALDI ESTIVI 2019: QUANDO INIZIANO

In molte Regioni, la data di inizio dei saldi estivi 2019 è stata fissata sabato 6 luglio. Le eccezioni però non mancano. Qualche esempio? In Basilicata, Campania, Liguria, Sicilia e nella provincia autonoma di Bolzano si parte prima.

Ad inaugurare ufficialmente la stagione saranno Napoli, Caserta, Salerno & Co. In Campania i saldi cominciano con una settimana di anticipo: sabato 29 giugno. Due giorni dopo sarà il turno della Sicilia, mentre in Basilicata si parte il 2 luglio.

E che dire delle città capitali dello shopping? A Roma e Milano, così come stabilito dalle rispettive Regioni, il semaforo verde si accenderà il 6 luglio.

SALDI ESTIVI 2019: DURATA E FINE

Offerte, sconti, promozioni e occasioni dureranno per più di un mese. Ma anche in questo caso le tempistiche vengono stabilite a livello regionale. Nei territori in cui gli amministratori hanno deciso di concedere un periodo di tempo più breve per approfittare dei saldi si finirà intorno al 10 agosto, mentre in alcune Regioni si arriverà addirittura a settembre.

SALDI ESTIVI 2019: OCCHIO ALLE FREGATURE

Attenzione a quello che comprate, perché il rischio di trovarsi davanti a “saldi fasulli” è dietro l’angolo. a livello generale ogni commerciante ha l’obbligo di mostrare, accanto al prodotto, sia il prezzo iniziale che la percentuale di sconto.

“L’operatore commerciale – si legge sul sito della Regione Lombardia – ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto”.

Occhio anche a chi dice che “la merce in saldo non si può cambiare in nessun caso”. “Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare”.

SALDI ESTIVI 2019: IL CALENDARIO REGIONE PER REGIONE

Ecco il calendario completo dei saldi estivi 2019:

Abruzzo : dal 6 luglio al 29 agosto,

: dal 6 luglio al 29 agosto, Basilicata : dal 2 luglio al 2 settembre,

: dal 2 luglio al 2 settembre, Calabria : dal 6 luglio al 1 settembre,

: dal 6 luglio al 1 settembre, Campania : dal 29 giugno al 30 agosto,

: dal 29 giugno al 30 agosto, Emilia Romagna : dal 6 luglio al 30 agosto,

: dal 6 luglio al 30 agosto, Friuli-Venezia Giulia : dal 6 luglio al 30 settembre,

: dal 6 luglio al 30 settembre, Lazio : dal 6 luglio (durata massima 6 settimane),

: dal 6 luglio (durata massima 6 settimane), Liguria : dal 1° luglio al 14 agosto,

: dal 1° luglio al 14 agosto, Lombardia : dal 6 luglio al 30 agosto,

: dal 6 luglio al 30 agosto, Marche : dal 6 luglio al 1° settembre,

: dal 6 luglio al 1° settembre, Molise : dal 6 luglio al 30 agosto,

: dal 6 luglio al 30 agosto, Piemonte : dal 6 luglio al 26 agosto,

: dal 6 luglio al 26 agosto, Puglia : dal 6 luglio al 15 settembre,

: dal 6 luglio al 15 settembre, Sardegna : dal 6 luglio al al 30 agosto,

: dal 6 luglio al al 30 agosto, Sicilia : dal 1° luglio al 15 settembre,

: dal 1° luglio al 15 settembre, Toscana : dal 6 luglio al 30 agosto,

: dal 6 luglio al 30 agosto, Umbria : dal 6 luglio al 30 agosto,

: dal 6 luglio al 30 agosto, Valle d’Aosta : dal 6 luglio al 20 agosto,

: dal 6 luglio al 20 agosto, Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto,

Provincia autonoma di Bolzano: dal 5 luglio al 17 agosto.