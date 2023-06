Saipem ottiene 2 contratti offshore da 550 milioni. Impennata del titolo in Borsa, poi ritraccia

La società del gruppo Eni ha annunciato ieri sera l’aggiudicazione dei nuovi contratti offshore, uno in Medio Oriente e uno nel Mar Mediterraneo.

Saipem ottiene due contratti da 550 milioni di dollari e la borsa festeggia con un deciso rialzo, superiore a quello dell’intero Ftse Mib. La società del gruppo Eni ha annunciato ieri sera l’aggiudicazione dei nuovi contratti offshore, uno in Medio Oriente e uno nel Mar Mediterraneo. Il titolo in borsa stamane ha aperto con un rialzo anche del 2% fino a 1,20 euro, per poi stornare nei minuti successivi. Attorno alle 11,30 quota 1,17 euro in rialzo dello 0,043%.

Saipem: ecco i dettagli dei due contratti offshore

Con il primo Saipem si e’ assicurata la continuità delle attività in corso del jack up Perro Negro 7 a partire dalla seconda metà dell’anno garantendosi una estensione di dieci anni del contratto già esistente “grazie anche alle ottime prestazioni raggiunte dall’impianto durante l’esecuzione delle attivita”, spiega la società. L’estensione di 10 anni rappresenta “una durata record nell’area, che solo in limitate occasioni in passato era stata concessa ad un contrattista internazionale, e rinforza ulteriormente il posizionamento strategico di Saipem nel segmento drilling”.

Con il secondo contratto, nel Mar Mediterraneo l’azienda si è aggiudicata un contratto per l’utilizzo dell’unità semisommergibile Scarabeo 9 per un periodo stimato di circa sei mesi con eventuali periodi opzionali. Anche in questo caso il contratto conferma il ruolo del gruppo nel mercato drilling del Mediterraneo, “area che è stata caratterizzata negli anni da un apprezzabile stabilità ed attesa poter contribuire a mantenere elevati i tassi di utilizzo della flotta” dice Saipem.

Equita: con questi nuovi contratti migliorano le nostre stime

“Riteniamo che la notizia abbia risvolti positivi per il titolo e le stime” commentano gli analisti di Equita. “Saipem continua a performare bene in questa business unit e i contratti rappresentano il 50% della raccolta ordini stimata sul 2023 per il drilling offshore, ovvero il 5% della raccolta complessiva di gruppo 2023”. Il broker nelle sue stime sul secondo semestre dell’anno ipotizzava “che i due impianti fossero utilizzati per un trimestre su due mentre sul 2024 ipotizzavamo un impiego di Perro Negro 7 per 3 trimestri su quattro. Applicando il 40% di ebitda margin, calcoliamo un miglioramento potenziale delle nostre stime Ebitda 2023 di circa 24 milioni di euro (+3%) e sul 2024 di circa 8 milioni (+1%)”.