Safran acquisisce Microtecnica: via libera definitivo dall’Italia

Il governo italiano ha dato il via libera all’acquisizione di Microtecnica da parte di Safran, dopo aver espresso inizialmente preoccupazioni per la sicurezza nazionale e aver esercito il Golden Power. L’operazione da 1,8 miliardi di dollari rafforzerà la posizione di Safran nel settore dell’aerospazio e della difesa

Il gruppo aerospaziale francese Safran ha ricevuto dal governo italiano l’approvazione definitiva per l’acquisizione di Microtecnica, la filiale italiana di Collins Aerospace che detiene le attività di attuazione e controllo di volo. Una decisione che rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente posizione dell’Italia, che a fine 2023 aveva esercitato il “golden power” per bloccare l’acquisizione da 1,8 miliardi di dollari.

Le preoccupazioni iniziali del Governo

Inizialmente, il governo italiano aveva bloccato l’acquisizione temendo che potesse minacciare le forniture alle forze armate nazionali e interrompere le catene logistiche cruciali per la difesa nazionale. La preoccupazione principale riguardava il mantenimento delle linee di produzione in Italia e i contratti legati al programma Eurofighter.

Le garanzie di Safran

Safran ha risposto a queste preoccupazioni assumendo una serie di impegni per garantire la continuità delle operazioni in Italia. L’azienda ha così accolto favorevolmente la nuova decisione del governo italiano, ribadendo il suo impegno a rispettare gli obiettivi dell’acquisizione: “Safran ha assunto una serie di impegni, che sono compatibili con gli obiettivi mirati di questa acquisizione, e che rispondono ai timori espressi nell’iniziale decreto italiano del 16 novembre 2023 e forniscono adeguate garanzie agli interessi nazionali italiani.”

Via libera anche dal Regno Unito

Oltre all’approvazione italiana, Safran ha ricevuto un nulla osta incondizionato dal Segretario di Stato del Regno Unito, che ha esaminato la notifica effettuata ai sensi del National Security and Investment Acte e ha informato l’azienda che non intraprenderà ulteriori azioni in relazione alla proposta acquisizione di Collins Aerospace.

Nonostante le approvazioni ottenute, il completamento dell’acquisizione rimane soggetto all’ottenimento di altre autorizzazioni normative, in particolare riguardanti il controllo delle fusioni e le consuete condizioni di chiusura.

Safran

Safran è una società francese nata nel 2005 dalla fusione tra Sagem, specializzata in elettronica e difesa, e Snecma, operante nel settore aerospaziale. L’azienda progetta, sviluppa e produce motori per aerei ed elicotteri, sistemi di propulsione spaziale e vari altri equipaggiamenti aerospaziali e militari. Il suo maggiore azionista è il governo francese che possiede l’11,2% di Safran.

Con oltre 92.000 dipendenti e un fatturato di 23,2 miliardi di euro nel 2023, la società è quotata alla borsa Euronext ed è parte degli indici CAC 40 e Euro Stoxx 50. La sede principale si trova a Parigi.

Microtecnica

Microtecnica Srl è un’azienda italiana con sede a Torino, specializzata nella meccanica di precisione dal 1929. Produce componenti e parti per i settori missilistico, aerospaziale ed aeronautico, vantando una lunga esperienza come leader nel settore delle tecnologie all’avanguardia.

Oggi, Microtecnica Srl fa parte del gruppo Collins Aerospace, un colosso del settore aerospaziale, e conta circa 700 dipendenti con stabilimenti a Torino, Luserna San Giovanni e Brugherio.

L’azienda si distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti, l’innovazione tecnologica e l’impegno nella ricerca e sviluppo. Microtecnica rappresenta circa il 15% dei ricavi delle attività di controllo voli di Collins, con tre stabilimenti in Italia.