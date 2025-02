Ryanair, nuove regole su check-in e bagaglio a mano: cosa cambia da maggio 2025

Novità in arrivo per chi vola con Ryanair: cambiano le regole sul check-in, sul bagaglio a mano e sui tempi di arrivo in aeroporto. Ecco i dettagli

A partire da maggio, Ryanair introdurrà importanti cambiamenti per i suoi passeggeri: addio alle carte d’imbarco cartacee, sostituite da quelle digitali, e nuove regole per il bagaglio a mano, con un’attenzione particolare alle dimensioni e ai tempi di arrivo in aeroporto. Tuttavia, potrebbero esserci ostacoli nell’applicazione delle nuove norme, dato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha obbligato la compagnia a rimborsare i viaggiatori per le informazioni ingannevoli sul check-in online. Intanto ecco le nuove regole che entreranno in vigore da maggio 2025.

Le carte d’imbarco digitali

Addio alla carta stampata. Da maggio, Ryanair chiede a tutti i passeggeri di utilizzare esclusivamente carte d’imbarco digitali. Questo significa che il check-in dovrà essere effettuato tramite l’app ufficiale della compagnia, con il biglietto scaricato direttamente sul proprio smartphone e pronto per l’imbarco grazie al QR code.

Fino a oggi, chi si presentava al terminal senza il check-in stampato doveva pagare una tassa di 23 euro per ottenere la stampa in aeroporto, mentre chi arrivava senza carta d’imbarco rischiava una multa di circa 60 euro. Sebbene sarà ancora possibile stampare il biglietto a casa, non sarà più possibile farlo in aeroporto.

Bagagli e multe: occhio alle dimensioni

Non ci sono cambiamenti per le dimensioni del bagaglio personale: si potrà continuare a portare gratuitamente una borsa (dimensioni massime: 40x20x25 cm) da sistemare sotto il sedile. Ma attenzione: in caso di bagaglio fuori misura, al gate potrebbe essere applicata una multa che può arrivare fino a 70 euro. Per chi desidera portare un secondo bagaglio a mano più grande (55x40x20 cm), la soluzione è acquistare l’opzione “Priority Boarding”. I bagagli più ingombranti, invece, dovranno essere imbarcati in stiva.

Arrivare in aeroporto in tempo: multe per chi arriva tardi

Per evitare brutte sorprese, Ryanair consiglia di arrivare in aeroporto con largo anticipo. La compagnia suggerisce di presentarsi almeno 40 minuti prima della partenza, altrimenti si rischia una multa fino a 120 euro. Per i voli a corto raggio, ad esempio, l’aeroporto di Dublino consiglia di arrivare 2 ore prima, mentre per quelli a lungo raggio la raccomandazione è di arrivare almeno 3 ore prima.