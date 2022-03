Russia-Ucraina, con Putin si può trattare? Solo su “cessate il fuoco e regole di guerra” sostiene Perissich

Secondo l’ex Direttore generale della Commissione europea Riccardo Perissich “non c’è spazio per un negoziato con Putin sull’ordine europeo” ma solo sul “cessate il fuoco in Ucraina” e sullo stop alla degenerazione del conflitto

Con Putin si può “trattare solo sul cessate il fuoco” e sulle regole del gioco per “evitare che il conflitto degeneri” ma non su altro e non spetta all’Europa fare da mediatrice tra Russia e Ucraina. L’ex Direttore generale della Commissione europea, Riccardo Perissich è intervenuto nel confronto su Russia e Ucraina tra guerra e negoziati, organizzato dal circuito riservato promosso da Sasà Toriello, indicando in cinque punti una specie di breve codice che riportiamo per gentile concessione dell’autore e del promotore editoriale e che costituisce un punto di riferimento autorevole nella discussione di questi giorni sui drammatici scenari aperti dall’invasione russa.

Russia e Ucraina tra guerra e negoziati: i 5 punti di Perissich