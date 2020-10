Condividi Twitter

Roma, elezioni: Calenda si candida e chiede il sostegno Pd

Il leader di Azione ed ex ministro dello Sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Roma in una coalizione di centrosinistra ma senza i Cinque Stelle che per ora sostengono la Raggi

L’ex ministro dello Sviluppo Economico e leader di Azione, Carlo Calenda, ha rotto gli indugi e deciso di candidarsi alla guida di Roma nelle prossime elezioni comunali di primavera. Calenda, che è già sostenuto da Italia Viva e da +Europa, chiederà l’appoggio del Pd e il segretario Nicola Zingaretti sembra favorevole, anche se si appella alle primarie. I sondaggi commissionati da Calenda dicono che nell’area di centrosinistra è lui il più forte, a condizione che si candidi con una coalizione che comprenda il Pd e altre forze riformiste. Come si sa, Calenda non gradisce i Cinque Stelle, che per ora sono ancora orientati a sostenere Virginia Raggi, malgrado dissensi interni e malgrado la fallimentare esperienza da sindaco di Roma di Raggi. Secondo i sondaggi, solo Giorgia Meloni potrebbe battere alle elezioni Calenda, ma per ora la leader di Fratelli d’Italia non sembra intenzionata a scendere in campo nella Capitale. Il problema vero per Calenda sarà capire cosa succederà nel caso arrivi al ballottaggio: chiederà i voti dei Cinque Stelle anche se li ha sempre detestati? E gli elettori grillini appoggeranno il leader di Azione anche se li ha sempre osteggiati, oppure preferiranno astenersi favorendo così la destra? Ma questi dubbi per ora sono lontani.