Roma: domenica ecologica 24 marzo e #Vialibera alle bici

Domenica 24 marzo a Roma si potrà circolare quasi tutto il giorno o a piedi o in bici. Arriva la quinta (e ultima) domenica ecologica e la terza edizione di #Vialibera.

Blocco del traffico e giornata dedicata ai ciclisti e ai pedoni. Domenica 24 marzo a Roma, ultimo appuntamento con le domeniche ecologiche e con il divieto totale della circolazione che coinciderà col ritorno di #vialibera: un circuito di 15 chilometri dedicato a pedoni e ciclisti che prevede la chiusura di alcune strade.

BLOCCO TRAFFICO

La quinta domenica ecologica prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore a combustione nella Ztl “Fascia Verde”. La limitazione è estesa anche agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Il traffico sarà fermo dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Sul sito del comune sono elencate tutte le categorie che potranno circolare tra cui i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano e i mezzi bi-fuel. Sono fuori dal blocco anche le auto a benzina Euro 6, le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, i mezzi con contrassegno disabili, i veicoli car sharing e car pooling.

TORNA #VIALIBERA

La terza edizione della manifestazione prevede un circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri dalle 10 alle 18. Sarà una giornata dedicata a pedoni e ciclisti

#Vialibera è già in programma anche in altre date: 28 aprile, 12 maggio e 16 giugno 2019. Dal prossimo settembre, il Campidoglio estenderà l’iniziativa nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

La rete ciclopedonale attraverserà tutta la città. Le strade interessate saranno 16 in totale: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via del Corso, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto.



“Dopo il successo delle prime due edizioni rinnoviamo un’iniziativa importante che vogliamo rendere un appuntamento fisso per i cittadini da lasciare in eredità alla Capitale. – dichiara la sindaca Virginia Raggi – Un’occasione per vivere la città e la strada in modo sostenibile, coinvolgendo tutte le realtà del territorio, associazioni e comitati, esercizi commerciali e soggetti istituzionali, come musei, biblioteche e istituti scolastici situati lungo il percorso”.