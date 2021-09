Rolex ref. 6062 “Bao Dai”, l’orologio dell’ultimo Imperatore del Vietnam

Rolex 6062 con la sua provenienza imperiale, la rarità e le superbe condizioni rendono il “Bao Dai” uno degli orologi più preziosi mai prodotti, indipendentemente dal marchio

Fra le tante vendite record inanellate da Phillips negli ultimi anni, i 5 milioni di franchi del Rolex 6062, alias “Bao Dai”, sono rimasti impressi nella mente di tutti gli appassionati.

La storica vendita ha visto superare di gran lunga la stima iniziale di oltre 1.5 milioni fissata da Phillips per diventare il Rolex più costoso mai battuto in asta. Una provenienza reale ed il riassetto geopolitico fanno da cornice ad uno dei segnatempo più esclusivi mai prodotti da Rolex.

Siamo nel 1954 e con la guerra di Indocina da poco conclusasi, urge trattare con i capi di stato per stabilire i futuri confini del Vietnam. Il luogo scelto per ospitare i concordati è la diplomatica Ginevra, dove nella primavera del 1954 arriva anche l’imperatore vietnamita, meglio conosciuto come Bao Dai, ovvero “custode di grandezza”.

Il Bao Dai, ultimo imperatore del Vietnam. Al secolo Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy.

Passato alla storia come uomo di grande gusto, più avvezzo alle frequentazioni del jet-set internazionale che alla politica, il Bao Dai fu un collezionista a tutto tondo tondo, spaziando dalle auto, alle barche ed ovviamente agli orologi.

È così che fra una conferenza e l’altra l’imperatore non si fece sfuggire l’occasione di visitare le boutique più esclusive della città patria dei segnatempo, sempre animato dal desiderio di possedere l’oggetto più raro e prezioso possibile. Le passeggiate per le vie ginevrine lo conducono presso Philippe Beguin, storico concessionario Rolex, dove una volta entrato il Bao Dai avanza una richiesta ben precisa. Vuole acquistare il Rolex più esclusivo che ci sia. Dopo svariate proposte gentilmente declinate, Beguin capisce la caratura del cliente e contatta direttamente il quartier generale Rolex.

Quartier generale che da subito si mette all’opera ed invia un emissario che porta con se un segnatempo che soddisfò in pieno le ambizioni dell’imperatore.

L’orologio in questione reca referenza 6062 ed è insieme al 8171, entrambi con calendario annuale, il Rolex più complicato mai realizzato. Prodotto in poche centinaia di pezzi dal 1950 al 1953, il Rolex 6062 é ancora oggi una delle pietre miliari del collezionsimo. L’esemplare proposto al Bao Dai è arricchito da un rarissimo quadrante nero con 5 indici diamante, presente su altri tre soli esemplari di 6062.

6062 alias Bao dai in oro giallo

Tuttavia la disposizione dei diamanti è differente rispetto agli altri tre orologi, facendo del 6062 “Bao Dai” un pezzo unico a tutti gli effetti. Il quadrante nero con finitura laccata, insieme ai diamanti conferisce all’orologio un fascino senza pari, il tutto racchiuso in una cassa oyster d’oro giallo da 36mm.



Quadrante nero laccato con calendario annuale e 5 indici diamante.

La cassa in oro giallo è di tipo oyster da 36mm

Apparso pubblicamente per sole due volte, la prima nel 2002, quando con i suoi 370.000 franchi di aggiudicazione divenne il Rolex più caro mai battuto fino ad allora. La seconda volta nel 2016 da Phillips, il Rolex Bao Dai ha ricevuto la propria consacrazione, superando indenne la prova del tempo.

