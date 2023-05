Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma non molla sul termovalorizzatore

Il sindaco di Roma è persona affabile ed elegante, ma non è esattamente un fulmine di guerra. Non lo è mai stato, nemmeno quando era ministro dell’Economia. Però ha avuto un’idea felice che è quella di aggredire una volta per tutte l’emergenza rifiuti della Capitale, molto peggiorata durante la gestione della inconsistente sindaca grillina Virginia Raggi, e di andare alla radice dei problemi. Come? “Facendo – dice il sindaco con il consueto aplomb – una cosa normalissima, che viene fatta in tutte le città d’Italia e d’Europa, cioè costruire il termovalorizzatore“. Una mossa molto lungimirante che naturalmente ha scatenato tutti i populismi e inizialmente le perplessità, poi superate, della nuova segretaria del Pd, Elly Schlein. Ma Gualtieri ha capito benissimo che il termovalorizzatore è il fiore all’occhiello della sua sindacatura e non ha nessuna intenzione di mollare. Piaccia o non piaccia. Lo conforta anche il recente pronunciamento della Camera dei deputati che ha “respinto in modo quasi plebiscitario” una mozione contro il termovalorizzatore presentata dai Cinque Stelle e bocciata anche dal Pd. “Non era una mozione vincolante – spiega Gualtieri – ma io sarei andato avanti comunque”. Bravo sindaco, continui così. I romani gliene saranno grati.