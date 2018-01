Rivoluzione Toyota: addio diesel, si punta su ibrido e elettrico

La rivoluzione è scattata dal 1° gennaio: i modelli della casa giapponese Aygo, C-HR, Yaris, Auris, Rav e tutta la collezione Prius non saranno più disponibili con motorizzazioni a gasolio.

Toyota dice addio al diesel, quanto meno per quanto riguarda i propri modelli passenger car. Il che significa che oltre ad Aygo, a C-HR e alla “famiglia” Prius, anche Yaris, Auris e Rav4 non saranno più disponibili con motorizzazioni a gasolio. La rivoluzione è scattata dal 1° gennaio ed è coerente con la scelta di Toyota di puntare soprattutto sulla motorizzazione ibrida, senza contare che nei settori di riferimento, quelli medio-piccoli, le vendite di diesel per Toyota si erano negli ultimi anni pesantemente contratte, diventano di fatto del tutto marginali.

Non disporre più a listino di versioni diesel rientra, poi, nella volontà di Toyota Italia di puntare sempre di più sull’elettrificazione della propria gamma di vetture, alla base dell’obiettivo già annunciato di arrivare a vendere entro il 2030, oltre 5,5 milioni di vetture elettrificate all’anno, incluso 1 milione di veicoli elettrici. Da segnalare che il 2017 appena terminato ha confermato risultati da record per l’ibrido che dimostra di essere sempre di più la scelta inevitabile: +71% rispetto al 2016. Sono 180.000 gli italiani che hanno ad oggi scelto l’ibrido firmato Toyota e Lexus che rappresenta, ormai, oltre il 60% del totale delle vendite del Gruppo giapponese.