Solid World Group esordisce con +15% su Euronext Growth Milan. In vista M&A e nuovi settori

Per il gruppo italiano leader nello sviluppo e integrazione delle tecnologie digitali 3D, il collocamento è per 6 mln di azioni, 6,5 mln se verrà esercitata l’opzione over-allotment

Il debutto a Piazza Affari di Solid World Group vale un rialzo del 15% a 2,30 euro, dopo che alle prime battute le azioni sono state a lungo sospese al rialzo con un teorico di +50%.

Il gruppo italiano leader nello sviluppo e integrazione delle tecnologie digitali 3D, con il valore della produzione consolidato a fine 2021 pari a 58,2 milioni di euro, ha varcato stamane l’ingresso di Palazzo Mezzanotte collocando 6 milioni di azioni, con un flottante al momento dell’ammissione del 27,32% e una capitalizzazione di mercato all’IPO pari a 16,5 milioni di euro. Se verrà esercitata l’opzione di over-allotment l’importo complessivo raccolto sarà di 6,5 milioni di euro.

Il mercato borsistico in cui ha esordito Solid World Group è quello dell’Euronext Growth Milan, il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. SolidWorld Group rappresenta la decima ammissione da inizio anno su questo specifico mercato, portando a 180 il numero delle società attualmente quotate.

“Siamo molto orgogliosi dell’accoglienza ricevuta dalla comunità finanziaria e da Borsa Italiana” ha detto l’AD e fondatore Roberto Rizzo, che non rappresenta un traguardo bensì una tappa fondamentale del nostro processo di sviluppo. Da oltre vent’anni lavoriamo per supportare la trasformazione delle fabbriche tradizionali in imprese digitali grazie all’integrazione di tecnologie digitali 3D nei processi di progettazione e produzione, dice ancora Rizzo. Siamo convinti che questa sia la direzione che consentirà alle imprese e alle eccellenze italiane di vincere la competizione nel mondo. La quotazione in Borsa ci permetterà di accedere alle risorse necessarie per realizzare i nostri progetti di crescita e consolidare la nostra reputazione dentro e fuori i confini nazionali, ha aggiunto l’AD.

Solid World Group: In vista operazioni di M&A, estero e nuovi settori

La società ha intenzione di utilizzare la quotazione espandendo il proprio business sia cercando nuove società da far entrare nel proprio gruppo, sia cercando nuovi settori.

“Ci concentreremo nell’acquisizione di realtà sinergiche che ci consentano di rafforzare la filiera di creazione del valore anche tramite operazioni di M&A” ha detto Rizzo. “Inoltre continueremo il percorso di internazionalizzazione che abbiamo già avviato da qualche tempo, con l’apertura di una sede a Dubai. Infine punteremo nella crescita in nuovi settori, come quello biomedicale e l’acquisizione di leadership nel campo della produzione di hardware e software per l’industria 4.0, così da accompagnare le imprese in tutte le fasi della filiera di trasformazione digitale come partner unico, affidabile ed efficace”.

Nata all’inizio degli anni 2000, Solid World Group, capogruppo di un insieme di 11 società, copre tutte le fasi della filiera digitale dedicata al 3D Digital Manufacturing (software 3D, stampanti 3D e servizio di additive manufacturing), con l’obbiettivo di supportare e accelerare la trasformazione digitale delle imprese e il passaggio delle aziende clienti, già oltre 8 mila, verso la cosiddetta Fabbrica 4.0.

“Grazie ad un know how unico, Solid World Group è in grado di integrare le più̀ moderne tecnologie digitali 3D, fornendo soluzioni tecnologicamente tra le più̀ avanzate in ambito software e hardware, nonché́ servizi di produzione additiva e tutte le tecnologie necessarie all’implementazione dei processi produttivi digitali” dice un comunicato.

Il Gruppo opera attraverso 14 sedi operative, 3 poli tecnologici ed oltre 150 dipendenti e i principali settori di riferimento sono l’Automotive, Aerospace, Design, Sport System, Luxury e Machinery automation.