Risparmio, Eurizon prima per raccolta nel secondo trimestre

Eurizon archivia il primo semestre con un utile netto di 226 milioni e un margine da commissioni di 342 milioni di euro. Il patrimonio gestito si attesta a 315 miliardi di euro (+4% da fine 2018). Secondo i dati di Assogestioni, Eurizon risulta prima per raccolta in Italia nel secondo trimestre con un risultato positivo di 1,3 miliardi. Il cost/income ratio al 20% è in calo rispetto al 21% registrato nello stesso periodo del 2018. È quanto si legge in una nota della società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Nel dettaglio, al buon risultato della raccolta hanno contribuito in modo decisivo i fondi aperti (+903 milioni), grazie ai flussi positivi sugli obbligazionari (+1,3 miliardi) e sui bilanciati (+147 milioni). Anche le gestioni di portafogli rivolte a clientela istituzionale hanno dato un apporto positivo con una raccolta di quasi 800 milioni nel trimestre. Nel complesso, in ogni caso, rimane negativa la raccolta netta da inizio anno per 2,4 miliardi di euro, a causa dei deflussi registrati nei primi mesi dell’anno sia sui fondi comuni sia sulle gestioni di portafogli.

“Siamo soddisfatti dei risultati del periodo – commenta Tommaso Corcos, amministratore delegato di Eurizon – Emergono concreti segnali di ripresa della raccolta, frutto dell’efficace attività di consulenza delle reti di vendita con cui abbiamo mantenuto una stretta collaborazione, soprattutto nelle fasi di maggiore tensione sui mercati. Molto positivo anche l’apporto della clientela istituzionale, con cui in questi mesi abbiamo sviluppato nuove iniziative e avviato importanti collaborazioni”.

Eurizon si conferma inoltre leader per patrimonio in Italia sugli investimenti ESG, secondo gli ultimi dati disponibili, con 5,94 miliardi di euro, in crescita di quasi il 6% rispetto a fine 2018, su un’offerta dedicata che comprende 25 prodotti.