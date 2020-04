Risparmio, Conto deposito: rendimenti e consigli per scegliere

Come scegliere il conto deposito a cui affidare i propri risparmi? Ecco la tabella dei rendimenti aggiornata ad aprile 2020, da CheBanca! a Banca Ifis – Ma attenzione: c’è anche altro da valutare, come segnala il sito Salvadenaro

In tempo di Covid19, cresce l’incertezza per il futuro. Così, il conto deposito diventa una spiaggia sicura per il parcheggio della liquidità. I cosiddetti salvadanai virtuali, infatti, assicurano un rendimento fisso, sia nel caso di soldi liberi, sempre a disposizione, o vincolati per un certo periodo (di solito dai 3 ai 24 mesi, ma alcune banche consentono anche vincoli più lunghi) e, dato il periodo particolare che stiamo vivendo, alcune banche propongono anche tassi promozionali.

CONTO DEPOSITO E RENDIMENTO

Sulla scadenza dei 12 mesi oggi si va dallo 0,14% netto fino all’1,10% di IBLBanca (vedi tabella).

In previsione di tassi bassi ancora per un periodo abbastanza lungo, per ingolosire i risparmiatori alcune banche premiano i vincoli più lunghi, competitivi con i titoli di stato. Ad esempio, sul conto deposito si può strappare fino al 2,50% lordo bloccando il denaro per cinque anni su Rendimax di Banca Ifis.

Tra le banche in promozione c’è CheBanca! A chi apre un conto deposito entro il 30 aprile o apporta nuova liquidità entro tale data, e la vincola per sei mesi, offre l’1% lordo/annuo.

E ancora. Credito Fondiario lancia la campagna “Vicini anche se lontani”, che prevede tassi lordi dell’1,60% e del 2,15% rispettivamente sui vincoli di 24 e 36 mesi, a chi, entro il 6 maggio, porta nuova liquidità o apre un nuovo conto deposito Esagon.

DUE VANTAGGI DEL CONTO DEPOSITO

Oltre ai rendimenti interessanti rispetto ad altre formule d’investimento garantite, i vantaggi del conto deposito sono principalmente due:

la possibilità di scegliere la durata del vincolo ;

; la sicurezza del tasso e l’assenza di costi (né apertura, né chiusura, né canone) ad eccezione dell’imposta del 26% sul rendimento e dello 0,20% sulla giacenza (un costo che incide sul rendimento).

A tale proposito, segnaliamo che per tutto il 2020 Banca Sistema, Banca Farmafactoring, Credito Fondiario, Guber e Banca Progetto si accollano il bollo.

CONTO DEPOSITO E SICUREZZA

Sul fronte della sicurezza, alla pari del conto corrente, le somme fino a 100mila euro sul conto deposito sono garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

COME SCEGLIERE IL CONTO DEPOSITO

Prima di scegliere un conto deposito, tuttavia, è bene valutare due aspetti:

se il conto è “svincolabile” o “non svincolabile”: scegliendo la seconda soluzione, si può ottenere un rendimento più alto, ma nel caso di disinvestimento anticipato si perde parte o tutto il rendimento, anche quello già accumulato; il Cet 1, l’indicatore della solidità della banca, che non deve essere inferiore al 10,25%.