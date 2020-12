Risorgimento digitale: Tim rafforza l’offerta per la rimonta dell’Italia

Tim rafforza il suo impegno nella ripartenza sociale ed economica del Paese partendo dalle competenze digitali – Al via nuove iniziative mirate per cittadini, scuola, imprese e PA all’interno del progetto “Operazione Risorgimento Digitale”

Continua la rivoluzione digitale nel nostro Paese grazie “Operazione Risorgimento Digitale” promosso da Tim. Il progetto si rinnova nei format con piattaforme, webinar gratuiti e livelli di apprendimento e certificati per assicurare su scala nazionale la massima diffusione delle conoscenze degli strumenti digitali. Al via iniziative mirate per cittadini, scuola, imprese e PA volte ad abbattere il digital divide culturale e a superare il divario rispetto ad altri Paesi europei.

Durante il “Rapporto sulla trasformazione digitale dell’Italia”, elaborato dal Censis in collaborazione con il Centro Studi Tim sono emersi importanti risultati. Durante la pandemia l’Italia ha fatto un significativo passo verso la digitalizzazione: il 75% della popolazione adulta ha utilizzato internet con regolarità e la maggioranza degli italiani ha ormai acquistato la consapevolezza che soluzioni digitali e servizi online sono un essenziale supporto in molti ambiti della vita quotidiana.

Complessivamente si può stimare che quasi 43 milioni di persone maggiorenni (e tra queste almeno 3 milioni di nuovi utenti) siano rimaste in contatto con i propri affetti grazie ai sistemi di videochiamata che utilizzano internet. La maggior parte degli italiani (circa il 61%) ritiene che continuerà ad utilizzare tale modalità anche nel prossimo futuro.

Inoltre, l’analisi evidenzia che 8,7 milioni di italiani hanno utilizzato i servizi digitali della Pubblica amministrazione per la prima volta e che l’83,5% degli intervistati dichiara di preferire l’erogazione dei servizi al cittadino in modalità sia online che fisica.

Su queste basi, il progetto promosso da Tim intende offrire il suo contributo per la ripresa economica e sociale del Paese, grazie alle competenze digitali. In primo luogo rafforzando il capitale umano attraverso nuove attività formative che si orientano non solo all’inclusione digitale di coloro ai quali finora non hanno mai utilizzato le tecnologie, ma anche al potenziamento delle competenze digitali di coloro che intendono sfruttarle maggiormente per la vita quotidiana, il lavoro e l’accesso rapido ai servizi pubblici.

Con “La scuola di Internet per tutti, dedicati ai cittadini”, Tim rafforza l’impegno per la diffusione delle competenze online con le prime 50 classi della scuola di Internet, aperta a tutti i cittadini. Un ampio programma formativo dedicato a tutte le fasce d’età con lezioni gratuite sui principali temi della digitalizzazione: sicurezza informatica, home banking, e-commerce, utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, Spidocchiamoci e PagoPa sono al centro delle prime lezioni avviate.

Un altro percorso formativo è “Consumatori digitali, consapevoli e sicuri” avviato in collaborazione con le Associazioni Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori e U.Di.Con., con webinar e contenuti gratuiti rivolti a cittadini e consumatori.

Una particolare attenzione è rivolta anche alll’App Mygrants, la prima applicazione per supportare gli immigranti nelle normative nazionali ed europee e i percorsi formativi ultimi al mercato occupazionale italiano. Inoltre, l’app mette a disposizione un percorso sulle competenze digitali utilizzate finora da oltre 20mila migranti. L’iniziativa è in collaborazione con Italiacamp.

“Nuovi Docenti Digitali” è, invece, il corso di WeSchool per aiutare i docenti della scuola secondaria a utilizzare la didattica integrata con le scuole aperte. Il corso è strutturato in diversi moduli: progettazione didattica, la lezione live a distanza, flipped classroom (metodologia di apprendimento con “classe capovolta”, cooperative learning, debate, valutazione e inclusione.

Per le imprese, il percorso certificato da docenti universitari per accelerare l’acquiszione delle competenze digitali dei lavoratori, basato sul framework DigiComp 2.1 – punto di riferimento per le iniziative sulle competenze digitali a livello europeo – e articolato su 5 diverse macro aree suddivise in 21 competenze. In parallelo, le Master Class per le imprese con un nuovo catalogo, rivolto alle PMI e agli imprenditori sui temi della Trasformazione Digitale, Web e Marketing, Big Data, IoT, Al e Cloud.

Infine, sarà disponibile un percorso e-learning in 4 moduli dedicato ai dipendenti pubblici, con contenuti disponibili anche al personale amministrativo delle scuole e delle ASL. Itemi affrontati sono: trasformazione digitale, il cambiamento degli uffici pubblici, la dematerializzazione, i diritti digitali e le sfide del futuro.