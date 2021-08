Rimborsi cashback entro il 31 agosto: tutte le informazioni

Entro fine agosto la concessionaria incaricata dal Mef liquiderà i rimborsi relativi al cashback del primo semestre – Supercashback in arrivo entro novembre – Ecco tutte le novità

Arrivano i rimborsi del cashback di Stato. La Consap, vale a dire la concessionaria incaricata di effettuare i pagamenti digitali, ha già fatto partire le prime erogazioni e le operazioni saranno completate entro il 31 agosto. La società ha infatti ricevuto da ministero dell’Economia l’incarico di “liquidare i rimborsi per gli acquisti effettuati e di effettuare l’esame degli eventuali reclami per mancato o inesatto accredito”.

RIMBORSI CASHBACK IN ARRIVO

Ad ogni cittadino che ha partecipato al cashback di Stato saranno accreditati entro fine mese fino a 150 euro. I soldi arriveranno direttamente sul conto corrente tramite l’IBAN fornito in precedenza. Non sono previste comunicazioni o notifiche, dunque per sapere se i soldi cui si ha diritto sono arrivati occorrerà controllare direttamente sul conto corrente.

Ad oggi, secondo i calcoli, sono circa 6 milioni gli utenti che riceveranno i rimborsi relativi al cashback del primo semestre 2021. Per il secondo semestre, lo ricordiamo, il meccanismo è stato sospeso.

SUPERCASHBACK: RIMBORSI ENTRO NOVEMBRE

Oltre ai rimborsi del cashback ordinario, Consap si occuperà anche dell’erogazione dei rimborsi fino a 1.500 euro del supercashback. In questo caso la scadenza è stata fissata per il prossimo 30 novembre e le erogazioni riguarderanno i 100mila cittadini che nei primi sei mesi del 2021 hanno effettuato il maggior numero di transazioni.

CASHBACK: RECLAMI

Cosa si può fare se non si riceve il rimborso? È possibile presentare un reclamo entro il 29 agosto 2021. Consap spiega che “saranno presi in carico solo i reclami presentati attraverso il Portale Reclami Cashback. Qualunque altra richiesta trasmessa a canali diversi non verrà riscontrata. Consap esaminerà i reclami fornendo un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione e, nel caso di accoglimento, disporrà il pagamento dovuto”.