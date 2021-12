Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Ricorso al Tar in difesa dello stadio di San Siro

Il Comitato Coordinamento San Siro e il Comitato SìMeazza hanno dato mandato ai loro avvocati per procedere con un ricorso al Tar in difesa dello stadio Meazza e contro la costruzione di un nuovo impianto – In difesa dello stadio di San Siro è sceso in campo anche l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti e vecchie glorie del calcio come Gianni Rivera e Sandro Mazzola – Ecco come aderire

Gabriella Bruschi per conto del Comitato Coordinamento San Siro e Luigi Corbani per conto del Comitato SiMeazza hanno dato mandato agli avvocati Veronica Dini, Felice Besostri e Roberta Bertolani per procedere con un ricorso al Tar contro la Delibera della Giunta Comunale n. 1379 del 5 novembre 2021, con cui è stato dichiarato l’interesse pubblico del progetto presentato da Inter e Milan. Gli avvocati sono stati scelti sulla base della loro profonda esperienza e professionalità oltre che per la loro specchiata posizione a favore della cittadinanza e dell’ambiente.

I tempi del ricorso sono stretti: occorre depositarlo entro il 4 gennaio (con anche le feste in mezzo). Occorre ora raccogliere le firme delle adesioni che dovranno essere autenticate da un avvocato. Chi fosse interessato a sottoscrivere il ricorso ne faccia intanto breve comunicazione preparatoria scrivendo a info@coordinamentosansiro.it e indicando nome, cognome e indirizzo. Si sottolinea che il ricorso non è riservato ai soli residenti – che comunque saranno i primi firmatari: vista la rilevanza del progetto, infatti, potrà agire in giudizio anche una platea molto più ampia di cittadini (il che consente tra l’altro di abbattere i costi). Si può apporre la forma sul mandato agli avvocati presso una delle sedi del Comitato san Siro il giorno 23 dicembre dalle ore 17,30 alle 19,30, in via Federico Tesio 31 – in altri giorni, presso lo studio dell’avv. Veronica Dini, in via Fiamma,27 – previo appuntamento (scrivere a vd@veronicadini.com) Verranno organizzate raccolte fondi sia attraverso piattaforme, sia attraverso eventi appositamente organizzati. Questa è una delle molte azioni in campo nella direzione di tutelare lo stadio Meazza, che può essere ammodernato, evitando di costruire un altro impianto e altri edifici imponenti sopra un’area verde, che potrebbe invece essere messa a disposizione della cittadinanza. Così come potrebbe essere riqualiticata l’area circostante con servizi non così impattanti. L’alleanza del nostro Comitato con il comitato SiMeazza è il riconoscimento di una forte esperienza, documentazione, professionalità e networking. Il comitato Coordinamento San Siro, infatti, si occupa del progetto sin dal 2019. Chi volesse iscriversi anche al comitato SiMeazza scriva a comitatosimeazza@gmail.com Il Comitato di Coordinamento san Siro ha un parterre di adesioni vicino a 2000, e il SiMeazza ha superato i 1400.