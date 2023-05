Richmond Facility Management Forum, all’evento anche FBC Italia

Al Richmond Facility Management Forum, che si è aperto ieri sera a Rimini, grazie alla presenza di Fbc Italia, azienda che opera nel mercato delle Utilities, è emersa la necessità – per le imprese – di creare valore per la comunità aziendale attraverso uno scambio dialettico tra business affini e sinergici come il Facility e l’Utility Management

Il “Richmond Facility Management Forum”, iniziato ieri a Rimini, è un evento che punta ad analizzare le migliori strategie aziendali per la gestione degli spazi di lavoro e del capitale umano. Grazie anche alla presenza di FBC Italia, specializzata in Utility Management, in questa edizione verranno presentate soluzioni che appartengono ad un settore che finora sembrava viaggiare parallelo a quello del facility management.

Il nuovo scenario è ben descritto proprio dal co-fondatore di FBC Italia, Davide Bussini che spiega: “Tra i costi che gli imprenditori dovranno gestire con sempre maggiore attenzione, soprattutto dopo i cambiamenti geopolitici degli ultimi anni, ci sono quelli relativi alle utenze di luce, gas, telefonia e connettività. Non è soltanto un tema di selezione dei fornitori più vantaggiosi, ma piuttosto di contenimento dei consumi attraverso metodologie di pianificazione capaci di garantire comunque servizi aziendali di alto livello”.

Il motivo per cui FBC ha deciso di essere presente al Forum, precisa Federico Bevilacqua, fondatore di FBC Italia e presidente Assium, è da rintracciare nella ferma convinzione, da parte dell’azienda, dell’esistenza di un collegamento tra una gestione più proficua e smart dei costi energetici e di telecomunicazione e un miglior risultato operativo.

È innegabile, infatti che, dopo la pandemia, la gestione integrata degli spazi, della connessione, degli accessi, della sicurezza, della mobilità delle persone e della finanza aziendale anche legata alle utenze, sono diventate sempre di più leve strategiche di business.

Al tempo stesso, l’attenzione alla qualità del tempo speso in azienda è diventata prioritaria per ogni direttore o imprenditore che abbia la necessità e l’interesse nel favorire produttività, confronto e benessere all’interno della sua organizzazione.

Da un focus mirato al prodotto o al servizio di un’impresa, e la sua valorizzazione all’esterno, si è passati al porre l’accento sulle persone che vi lavorano, come essenza profonda di un brand, dei suoi valori e della sua etica. Si parla in questo senso, di employee retention prima, e advocacy poi, proprio quando in un’organizzazione avviene la fidelizzazione delle persone, che non solo restano nel tempo, ma diventano naturali testimonial.

“Rappresentiamo una novità al Facility Management Forum, stiamo raccogliendo ottimi feedback e siamo di ispirazione e riferimento nel mercato delle Utilities come partner preziosi. Partecipare sta facilitando l’incontro e la condivisione di idee e strategie” – ha commentato Federico Bevilacqua.