Richemont vende il 47,5 % di Ynap a Farfetch e il 3,2% ad Alabbar

Farfetch potrà arrivare al 100% entro il 2028, tramite opzioni put e call delle parti.

Richemont ha venduto il 47,5% delle azioni di Yoox Net-a-Porter (Ynap) a Farfetch, piattaforma di vendita al dettaglio di moda di lusso online anglo-portoghese, e il 3,2% a Symphony Global uno dei veicoli di investimento dell’uomo d’affari degli Emirati Mohamed Alabbar.

L’annuncio è arrivato dallo stesso gruppo svizzero del lusso. Grazie a quest’operazione, dunque, Ynap diventerà una rete di distribuzione neutrale. Richemont e Ynap in cambio adotteranno le soluzioni della piattaforma Farfetch.

“Questo investimento e il lavoro che faremo con Farfetch platform solutions per Ynap apriranno la strada a una potenziale acquisizione da parte di Farfetch, che creerebbe un portafoglio complementare di destinazioni iconiche di lusso, che si rivolgono a diverse fasce demografiche, punti di prezzo e regioni. Vorrei ringraziare Johann Rupert e Anton Rupert per la loro visione e sono ansioso di lavorare a stretto contatto con loro”, ha commentato José Neves, fondatore di Farfetch.

“L’operazione vuole rendere Ynap una piattaforma neutrale senza azionista di controllo”, si legge in una nota congiunta. “È un passo significativo verso la realizzazione di un sogno che ho espresso per la prima volta nel 2015, ovvero di costruire una piattaforma online indipendente e neutrale per l’industria del lusso, che fosse molto attraente sia per i marchi di fascia alta che per la loro clientela esigente”, ha sottolineato Rupert.

I dettagli della vendita

Secondo quanto reso noto da Richemont, al completamento della vendita del 47,5% del capitale sociale di Ynap a Farfetch, la società riceverà 53-58,5 milioni di azioni ordinarie Farfetch di Classe A, che dovrebbero rappresentare il 10%-11% del capitale sociale di Farfetch interamente diluito e il 12-13% del capitale sociale emesso. Richemont riceverà inoltre 250 milioni di dollari nel quinto anniversario del completamento della fase iniziale dell’operazione.

Al completamento della fase iniziale, Ynap sarà esente da debiti finanziari e Richemont metterà a disposizione, per un massimo di 10 anni, una linea di credito committed per ulteriori 450 milioni di dollari.

Per quanto riguarda Alabbar, la società acquisterà la partecipazione in Ynap in cambio delle sue azioni nella joint venture con Ynap nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo, consentendo a Ynap di assumere il pieno controllo delle sue attività nella regione.

L’attività dell’Online Flagship Store (OFS) di Ynap viene esclusa dalla transazione e Richemont manterrà il rischio e il rendimento di questa divisione.

La fase iniziale della transazione, soggetta all’ok delle varie autorità, dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno solare 2023. La potenziale seconda e ultima fase dell’operazione prevede che Farfetch aumenti la sua proprietà del capitale sociale di Ynap al 100% attraverso un meccanismo di opzioni put and call. Nel caso in cui Ynap venga acquisita integralmente da Farfetch, Richemont avrà il diritto di nominare un amministratore non esecutivo nel consiglio di amministrazione.