Ricetta altoatesina, formaggio ragusano e zenzero su First&Food

La ricetta dello chef altoatesino Stephan Zippl, i pregi del formaggio Ragusano, il boom dello zenzero che entra nel paniere Istat: tutto in questo week end su First&Food, il portale di Italian Food e dell’eccellenza agroalimentare lanciato da FIRSTonline.

Lo chef della settimana su First&Food, il magazine di FIRSTonline dedicato al mondo della cucina e dell’industria agroalimentare, è il giovane altoatesino Stephan Zippl, che si è formato alla scuola di Niederkofler, tre stelle Michelin, e di Stefano Baiocco. La passione per la cucina lo aveva catturato fin da quando aveva 12 anni, quando passava il suo tempo libero in cucina vedendo il padre, anche se da adolescente iniziò facendo il falegname. La sua ricetta è un piatto tipico della tradizione di alta montagna: cervo agrodolce, in uva spina e dragoncello. Per realizzarlo servono davvero pochi ingredienti (a patto di trovare carne di cervo!), che potete leggere sulle pagine di First&Food, a cura di Giuliano De Risi.

Si parla poi del Ragusano, un vero e proprio formaggio da Re. La sua prelibatezza era apprezzata fin dal ‘400 e non da gente qualsiasi bensì dalla corte spagnola, al punto che come testimonia nel 1515 lo storico Carmelo Trasselli, autore del libro Ferdinando il Cattolico e Carlo V, all’epoca si sviluppò un florido commercio navale fra la Sicilia e la penisola iberica, per l’esportazione del formaggio Ragusano talmente apprezzato in Spagna da godere di una esenzione dei dazi doganali.

Infine, l’altra star del weekend su First&Food è lo zenzero, una spezia diventata talmente di moda – grazie alle sue note proprietà benefiche – da essere inserita nel paniere dei prezzi dell’Istat nel 2019: praticamente secondo l’Istituto nazionale di statistica, lo zenzero è uno di quegli alimenti che difficilmente può mancare nel carrello della spesa degli italiani.