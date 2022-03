Ricarica auto elettriche: 26 milioni di euro a Duferco per rafforzare la rete nazionale

Saranno installate in Italia circa 1.800 nuove colonnine di ricarica per auto elettriche – Finanziamento da Credit Agricole con Cdp e Bei garantito dalla garanzia green di Sace

Accelerare la transizione energetica potenziando la rete di ricarica elettrica in Italia. Con questo obiettivo nasce il contratto di finanziamento da 26 milioni di euro perfezionato da Duferco Energia Spa con Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia e la Banca Europea per gli Investimenti, volto ad incrementare con circa 1.800 nuove colonnine la rete nazionale di stazioni di ricarica per auto elettriche. Il progetto “rappresenta il nostro percorso nel processo di transizione energetica del nostro Paese”, ha commentato Marco Castagna, Amministratore Delegato di Duferco Energia. Il progetto prevede l’installazione di colonnine di ricarica ultrarapida, rapida e normale e relativa connessione alle reti di distribuzione, ubicate principalmente nelle regioni del centro e nord Italia.

Nel dettaglio, Cdp e Cai hanno rispettivamente concesso due linee da 13 milioni di euro, ognuna delle quali si avvale per 10 milioni della provvista Bei. Inoltre, le varie tranche del finanziamento sono assistite all’80% dalla garanzia green di Sace.

Inoltre, l’operazione è sostenuta dalla Commissione Europea attraverso la Debt Instrument e Transport Blending Facility con i fondi del Meccanismo per Collegare l’Europa (CEF-Connecting Europe Facility) attraverso investimenti in infrastrutture volte alla promozione della crescita competitiva e lavorativa in Europa.

Dario Scannapieco, amministratore delegato di CDP, ha ribadito l’importanza di contrastare il cambiamento climatico. “Riteniamo fondamentale l’ampliamento della rete di ricarica in Italia, così da rendere sempre più accessibile a tutti l’utilizzo di veicoli elettrici”.

Mentre Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di SACE, ha sottolineato la centralità della transizione ecologica italiana nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Questo intervento rappresenta la nostra prima operazione green a supporto della realizzazione di una rete di ricarica per auto elettriche”.

“L’installazione di colonnine elettriche ci permette di contribuire concretamente all’elettrificazione del Paese e al processo di decarbonizzazione, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR”, conclude Olivier Guilhamon, vice direttore generale corporate di Crédit Agricole Italia.