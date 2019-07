Rete Tim: Crotone, Napoli e Caserta al top delle città digitali

Il Notebook 2019 del Centro Studi Tim fotografa l’Italia vista dalla rete del colosso nazionale. Il Sud al top per volume di traffico dati

Cos’è la rete fissa? E quella mobile? E come avanza la fibra ottica? Una fotografia aggiornata del livello di sviluppo digitale della rete Tim è quella che scatta il Notebook 2019, realizzato dal Centro Studi del gruppo telefonico, arrivato alla sua settima edizione e disponibile anche on line in modalità open data.

Nel Notebook 2019 Tim racconta con oltre 10 mila dati, 107 mappe e 500 grafici tutti i numeri della Rete Tim aggiornati a fine 2018. I dati in possesso di Tim confermano il protagonismo digitale del Sud Italia anche a livello provinciale. Nella top ten delle province in termini consumi di traffico, fatta eccezione della Provincia di Prato (che si colloca al 9° posto), troviamo tutte province del Sud Italia, precisa il comunicato con il quale il gruppo presenta la nuova edizione della banca dati. Al primo posto troviamo Crotone, Napoli e Caserta seguite da Palermo, Reggio Calabria, Catania, Siracusa, Salerno e Taranto. La vera rivelazione è Crotone che dal 2° posto dell’anno scorso ha scalato la vetta registrando una crescita di oltre 50 Gigabyte/mese in un solo anno, con un incremento del traffico medio pari a più del doppio di quello registrato a livello nazionale.

A livello territoriale, nel 2018 le prime tre regioni che emergono per volume di traffico dati medio per linea fissa sono le regioni del Sud: Campania (137,4 Gigabyte/mese), Calabria (122,9 Gigabyte/mese) e Sicilia (117,9 Gigabyte/mese). Al quarto e quinto posto troviamo Lazio (116 Gigabyte/mese) e Puglia (115 Gigabyte/mese).

E si scopre che la Sicilia , con l’88,9% di case coperte dalla nuova rete Tim in Fibra (mista a rame) è più avanti della Lombardia dove la copertura arriva all’82,4%. Complessivamente la rete in fibra di Tim sta crescendo e un cronografo in continuo movimento è lì a ricordarci che attualmente la fibra posata ha raggiunto 17.445.865, 920 chilometri. Ma tra un secondo non sarà più così.

“I dati del Netbook – conclude la nota Tim – confermano che la sfida da affrontare a livello Paese è quella di far salire a bordo dell’economia digitale chi ancora ne è rimasto fuori, e su questo fronte l’impegno di TIM è centrale grazie a corsi di alfabetizzazione digitale, gratuiti e aperti a tutti, che saranno avviati dopo l’estate su tutto il territorio nazionale”.