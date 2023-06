Renzo Rosso passa il timone di Maison Margiela al figlio Stefano (ex Armani e Fendi). Sciuto nuovo Ceo

Entrambi i manager riporteranno al ceo della controllante, Ubaldo Minelli. Sciuto succede a Gianfranco Gianangeli, che “ha scelto di intraprendere un nuovo percorso”.

Maison Margiela rinnova i vertici. La griffe, che fa parte della costellazione della holding Otb, ha scelto Stefano Rosso come presidente, mentre Gaetano Sciuto ha assunto il ruolo di ceo. Entrambi riporteranno a Ubaldo Minelli, amministratore delegato della controllante. Stefano Rosso, già board member di Otb e ceo di Bvx-Brave virtual xperience, succede nell’incarico al padre Renzo Rosso, che deteneva la presidenza di Maison Margiela dall’acquisizione, avvenuta nel 2002. Sciuto succede invece a Gianfranco Gianangeli, che “di comune accordo con la società, ha scelto di intraprendere un nuovo percorso”.

“Sono molto legato a Maison Margiela, uno dei brand più iconici del mondo della moda, Stefano avrà una grande responsabilità e questa nomina segna una tappa importante del suo percorso di carriera. Il nuovo ruolo di Stefano e l’arrivo di Gaetano saranno determinanti per accelerare il potenziale del brand e portarlo alla fase successiva della sua crescita” ha dichiarato Renzo Rosso, Presidente del Gruppo OTB.

Stefano Rosso, che entrerà ufficialmente in carica dal prossimo 17 luglio, vanta oltre 30 anni di carriera nel settore della moda e del lusso. Prima di approdare in Maison Margiela, è stato ceo di Giorgio Armani Americas e precedentemente ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Fendi, dove è stato presidente di Fendi Americas e global licenses and accessories director. La nomina segue di poche ore l’annuncio dell’insediamento di Matteo Lena ai vertici di Diesel, marchio di punta del grupp Otb, nella regione Nord America. “Siamo felici di dare il benvenuto a Stefano alla presidenza di Maison Margiela e di accogliere nel gruppo Gaetano, un manager di grandissima esperienza nel settore del lusso. Desidero ringraziare Gianfranco per il lavoro svolto in questi anni” ha aggiunto il ceo Ubaldo Minelli.