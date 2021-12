Regali: ecco i doni più gettonati a Natale 2021

Il 74% degli italiani ha deciso di non rinunciare allo scambio di doni nonostante le difficoltà vissute a causa della pandemia

Nonostante le difficoltà che stiamo affrontando, con 500mila italiani chiusi in casa alle prese con la variante Omicron, i cittadini non hanno voluto rinunciare al tradizionale scambio di regali. Secondo i dati forniti da Confcommercio-Imprese per l’Italia nell’ambito dell’indagine sui consumi di Natale 2021 realizzata da Confcommercio, tre italiani su quattro – il 74% in termini percentuali – si sono scambiati doni con parenti e amici, mentre il restante 26% ha deciso di non farne. Una scelta, quest’ultima legata a esigenze di risparmio o per evitare gli incontri per lo scambio dei regali o magari per attendere la stagione dei saldi.

Tra i regali più gettonati, invece, figurano prodotti di enogastronomia, libri e giocattoli, doni che non mancano mai sotto l’albero di Natale. Ma da un paio d’anni ci sono alcune “new entry” nella classifica dei regali più apprezzati, cioè tipologie di prodotti spinti dalla nuova situazione influenzata anche dal Covid: carte regalo, abbonamenti streaming e prodotti per animali.

Chi compra online sceglie principalmente abbonamenti streaming (85,3%), carte regalo (79,9%), libri ed ebook (56%) e capi di abbigliamento (49,1%). Quattro intervistati su dieci considerano i regali di Natale una spesa necessaria che fa piacere affrontare. Di contro, il 38,5% li ritiene una spesa di cui farebbe volentieri a meno ed il 20% una spesa che è obbligato ad affrontare.