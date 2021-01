Recovery Plan: ecco la bozza, ma resta il nodo della governance

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha consegnato ieri la bozza in 170 pagine del nuovo piano di attuazione del Recovery che sarà sottoposto all’esame del Consiglio dei ministri di stasera

La nuova bozza del Recovery plan è arrivata. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, l’ha inviata ai suoi colleghi di governo ieri sera. Il documento, che approderà oggi alle 21 e 30 in Consiglio dei ministri, è composto da 171 pagine, che a loro volta contengono 6 missioni, 47 linee d’intervento e 4 tabelle. Rispetto alla versione iniziale, il valore complessivo del piano sale da 209 a 310 miliardi grazie all’aggiunta dei fondi per la coesione e delle risorse relative alla programmazione di bilancio 2021-26. I soldi da investire per il rilancio ammontano a 222 miliardi, di cui 144,2 per nuovi interventi.

Il progetto si fonda su tre pilastri: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. In più, ci sono tre priorità trasversali a molti progetti e sulle quali il governo intende porre l’attenzione: donne, giovani e Sud.

Per quanto riguarda l’allocazione dei fondi, quelli destinati alla sanità sono più che raddoppiati rispetto alla bozza di dicembre, passando da 9 a 19,72 miliardi. Aumentano di poco le risorse per istruzione e ricerca (da 27,91 a 28,49 miliardi) e quelle per digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (da 45,86 a 46,18 miliardi). Rimangono invariati, invece, gli importi stanziati per gli altri capitoli di spesa: 68,9 miliardi per rivoluzione verde e transizione ecologica, 31,98 miliardi per infrastrutture e mobilità sostenibile, 21,28 miliardi per inclusione e coesione. Alle politiche per la famiglia andranno oltre 30 miliardi della programmazione di bilancio al 2026, volti a finanziare l’assegno unico a partire da quest’anno.

Resta da risolvere il problema della governance, a cui il testo dedica poche righe, di fatto solo per rinviare la questione: “Il Governo, sulla base delle linee guida europee per l’attuazione del Piano – si legge nella bozza – presenterà al Parlamento un modello di governance che identifichi la responsabilità della realizzazione del Piano, garantisca il coordinamento con i Ministri competenti a livello nazionale e gli altri livelli di governo, monitori i progressi di avanzamento della spesa”.

In ogni caso, è previsto che l’attuazione del piano sia accompagnata da una serie di riforme per “rafforzare l’ambiente imprenditoriale, ridurre gli oneri burocratici e rimuovere i vincoli che hanno rallentato gli investimenti”. In particolare, la riforma della giustizia e quella dell’Irpef, con “la riduzione delle aliquote effettive sui redditi da lavoro, dipendente e autonomo, in particolare per i contribuenti con reddito basso e medio-basso, in modo da aumentare il tasso di occupazione, ridurre il lavoro sommerso e incentivare l’occupazione delle donne e dei giovani”.