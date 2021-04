Recovery Plan e decreto Riaperture verso l’ok giovedì

Nella stessa riunione il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera ai due provvedimenti – Per il decreto Sostegni 2, invece, l’approvazione è attesa venerdì

Nessun ritardo sul Recovery Plan. Mario Draghi intende rispettare la scadenza del 30 aprile per l’invio a Bruxelles e quattro giorni prima presenterà il piano al Parlamento. Il Consiglio dei ministri che darà il via libera al provvedimento si terrà invece giovedì 22. Nel corso della stessa riunione, il Governo approverà anche il decreto sulle riaperture. Dopo di che, venerdì, l’Esecutivo si riunirà nuovamente per varare il decreto Sostegni 2.

Per quanto riguarda i contenuti del Recovery Plan, l’indiscrezione più significativa fra le poche in circolazione parla di investimenti ferroviari in crescita. L’obiettivo è incrementare il tasso di ecologia del piano, in modo da aumentare le possibilità che Bruxelles dia il via libera senza chiedere troppe modifiche.

C’è poi un altro decreto legge in ballo: quello che disporrà la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le semplificazioni per garantire l’effettiva realizzazione degli investimenti. Non è escluso che anche questo provvedimento possa essere approvato giovedì dal Consiglio dei ministri, ma l’agenda molto fitta del governo lascia pensare che sia probabile un rinvio a maggio.