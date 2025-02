Recordati, Rossini vende a sconto il 5% del capitale: ecco prezzo e quota. Il titolo perde il 6%

Il collocamento, effettuato mediante una procedura di “accelerated bookbuilding”, è stato fissato con uno sconto del 7% rispetto alla chiusura di ieri

Netto calo per il titolo Recodati in Borsa dopo l’uscita dal capitale del fondo Rossini. Il veicolo di CVC Capital Partners ha infatti concluso la vendita di circa 10,5 milioni di azioni ordinarie della multinazionale farmaceutica, pari a circa il 5% del capitale sociale della società. La società non riceverà proventi dalla vendita di azioni.

Il collocamento, effettuato mediante una procedura di accelerated bookbuilding (ABB), è stato fissato ad un prezzo di 55,70 euro per azione e sarà regolato mediante consegna delle azioni e pagamento del corrispettivo in data 21 febbraio 2025. Si tratta di uno sconto del 7% rispetto alla chiusura di ieri a 59,90 euro per azione.

Il titolo a Piazza Affari si adegua e perde il 6% a quota 56,30 euro, segnando i minimi da gennaio.

A seguito del collocamento, Rossini risulta ancora titolare di circa il 46,82% del capitale sociale. Gli altri azionisti del gruppo, secondo le comunicazioni Consob, sono: Fidelity Management & Research Co. con il 3,527% del capitale, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company con lo 0,55%, Fiam Llc con lo 0,722% e Fmr Investment Management con lo 0,141%.

Rossini ha concordato un periodo di lock-up dalla durata di 90 giorni in relazione alla vendita di ulteriori azioni della società, fatte salve le consuete eccezioni previste dalla prassi. Rossini intende utilizzare i proventi netti derivanti dal collocamento in conformità con i requisiti previsti dai suoi documenti finanziari, compreso il pagamento o l’offerta di rimborso di determinate obbligazioni e la distribuzione agli azionisti.

Nel contesto dell’operazione, Goldman Sachs e J.P. Morgan agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Deutsche Bank agisce in qualità di Joint Bookrunne.