Record assoluto per il Patek Phillipe Nautilus: venduto per oltre 6 milioni di dollari

Chi l’avrebbe pensato? invece l’asta di orologi di Phillips in Association with Bacs & Russo tenutasi a New York l’11 e 12 dicembre 2021. York che prevedeva la vendita del Patek Philippe Nautilus ref. 5711 (quadrante azzurro Tiffany) con una stima da 50.000 mila dollari è stato aggiudicato per 6.503.500 milioni di dollari.

L’esemplare parte di una serie di soli 170 pezzi per celebrare anni di collaborazione con Tiffany (come anticipato qualche giorno fa in un articolo) Mentre questo esemplare correva per beneficienza a favore di The Nature Conservancy (che sostiene la lotta per il cambiamento climatico). I rimanenti 169 pezzi saranno venduti nelle diverse boutique Tiffany di New York, San Francisco e Los Angeles

Sicuramente si tratta del record assoluto per la casa d’aste Phillips per una vendita online.





L’asta conferma una forte tendenza a preferire sempre più orologi speciali o di grande esclusività ambiti da tutto il mondo. L’asta infatti ha registrato anche altri record come ad esempio:

George Daniels

Uno spettacolare e storicamente importante orologio da tasca in oro giallo con doppio bariletto e tourbillon da un minuto con scappamento cronometro a scatto a molla Earnshaw e lancetta delle ore retrograda, con lettera scritta a mano di George Daniels, scatola di presentazione e chiave a doppia estremità, fatto a mano per Edward Hornby 1971 Diametro 62mm Quadrante e movimento firmati Daniels London, cassa in oro 18k con punzoni di Londra per il 1970 e iniziali dei casemaker GD

Stima $ 600.000 – 1.200.000 VENDUTO PER $1,663,500

Rolex Rif. 6241

Un orologio cronografo da polso in oro giallo molto importante, molto raro ed eccezionale con quadrante e bracciale Paul Newman ‘John Player Special’ Circa 1969 37,5 mm di diametro Cassa, quadrante, movimento e chiusura firmati

Stima $ 600.000 – 1.200.000 VENDUTO PER $1.240.000

Roger Smith

Eccezionale, importante e rarissimo orologio da polso in oro rosa con secondi al 6, scappamento coassiale e quadrante con meccanismo a guilloché, numerato 1, corredato di certificato originale e scatola di presentazione 2018 Diametro 40 mm Cassa, quadrante, movimento e fibbia firmati.

Stima $ 120.000 – 240.000 VENDUTO PER $ 730,800

F.P. Journe

Un bellissimo orologio da polso tourbillon in oro rosa in edizione limitata estremamente raro e bello con quadrante in madreperla nera, remontoire a forza costante, riserva di carica, secondi morti, certificato di autenticità e scatola di presentazione 2005 Diametro 40 mm Cassa, quadrante, movimento e fibbia firmati.

Stima $ 150.000 – 300.000 VENDUTO PER $718.200

Omega Rif. 145.012-67 SP

Un cronografo da polso in acciaio inossidabile di importanza culturale e storica con lunetta tachimetrica e bracciale, precedentemente di proprietà di Ralph W. Ellison 1968 Diametro 40 mm Cassa, quadrante, movimento e bracciale firmati.

Stima $ 10.000 – 20.000 VENDUTO PER $ 667,800

Patek Philippe Rif. 2526

Uno spettacolare, importante e bellissimo orologio da polso automatico in platino con quadrante e bracciale smaltati 1954 35,5 mm di diametro Cassa, quadrante, movimento e bracciale firmati.

Stima $ 100.000 – 200.000 VENDUTO PER $441.000

Audemars Piguet Rif. 14802ST.OO.0944ST.02

Un magnifico, raro e affascinante orologio da polso in acciaio inossidabile in edizione limitata con quadrante, data e bracciale color salmone, realizzato per celebrare il 20° anniversario della Royal Oak 1994 Diametro 39 mm Cassa, quadrante, movimento e bracciale firmati.

Stima $ 100.000 – 200.000 VENDUTO PER $ 302,400