Radio Activa, via alla terza stagione

662 podcast prodotti; più di 60K ascoltatori totali dei podcast, tra Italia, USA e Spagna e oltre 200 ospiti intervistati in due anni da Radio Activa.

Partita la terza stagione di Radio Activa, l’unica web radio interamente dedicata all’innovazione e alla divulgazione della cultura digitale e di impresa. “Raccontiamo le tecnologie in modo semplice: il loro impatto sul business, sulle persone e sui comportamenti. Cerchiamo di renderla avvincente perché l’innovazione è la storia di un punto di vista marginale che vince lo scetticismo e dimostra al di là di ogni difficoltà di poter cambiare le cose e il nostro modo di pensare”, dice Paolo Emilio Colombo, Direttore di Radio Activa.

In occasione della terza stagione Radio Activa continua a crescere e intensifica la programmazione grazie a nuove e importanti collaborazioni con partner scientifici, stakeholders ed esperti del settore tra le quali spiccano quelle con The European House Ambrosetti, Innovup – Italian Innovation & Startup Ecosystem, il consorzio europeo Cryptovalues, l’Università Cattolica del Sacro Cuore con il Master Professione Editoria cartacea e digitale e il Master in booktelling: comunicare e vendere contenuti editoriali, I-Com Istituto per la Competitività, Datrix, Oniride, lo Studio Legale Cappello, BLB Studio Legale e LegalTech Italia.

“Intorno al progetto di Radio Activa – continua Paolo Emilio Colombo – si sta consolidando un interesse trasversale: ogni partner ha un punto di vista esclusivo su aspetti specifici del cambiamento che stiamo vivendo; noi li mettiamo insieme, costruiamo podcast brevissimi, brevi e medi per chi vuole approfondire, e poi li carichiamo sul sito, su Spreaker e sulle principali piattaforme, comunicandoli sui Social. Per fortuna le persone ci seguono”. Un flusso di informazioni caratterizzato da talk veloci per approfondire i trend topic tecnologici più influenti del momento.

Nelle prime due stagioni di attività, Radio Activa ha intervistato più di 200 ospiti, tra cui: il Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini, i Sottosegretari On. Francesca Puglisi, On. Alessia Morani, On. Simona Malpezzi, On. Laurea Agea; l’On Claudio Durigon, l’On. Patrizia Prestipino e l’On. Flavia Nardelli Piccoli; Lucilla Sioli, Giovanni Malagò, Massimiliano Magrini, Vittoria Carli, Lucio Caracciolo, Gian Luca Comandini, Riccardo Maria Monti, Annalisa Galardi, Domenico De Masi, Amelia Parente, Francesco Costa, Sion Lewis, Michele Vaccaro, Cristian Fracassi per citarne solo alcuni.

Grazie all’uso della piattaforma di web monitoring di Chorally, la Redazione di Radio Activa (Tatiana Sharon Vani, Sabrina Colandrea, Luisa Vittoria Amen, Eleonora Medica; tecnico del suono Marco Braccini) coglie le novità della settimana, dando voce ai protagonisti del momento: manager di imprese consolidate e start up; professori, esponenti delle istituzioni e giovani, con l’obiettivo di offrire contenuti originali, per stimolare nuove riflessioni e creare nuove opportunità.