Quotazione Btp Italia: 3 novità per l’emissione 2020

Il Tesoro non ha posto alcun limite all’importo dell’emissione 2020: anzi per attirare i risparmiatori ha raddoppiato il premio fedeltà – Per orientarsi fra i tassi, ecco i rendimenti di ogni quotazione dei Btp Italia

Quotazione Btp Italia: nuova ondata di titoli in arrivo. La prima emissione 2020 dei buoni del tesoro pluriennali indicizzati all’inflazione prenderà il via lunedì 18 maggio e i fondi raccolti saranno impiegati per le spese in deficit imposte dall’emergenza coronavirus. Come sempre, la quotazione dei Btp Italia si articolerà in due fasi: per i primi tre giorni (18-20 maggio) le obbligazioni saranno acquistabili solo dai risparmiatori individuali (mercato retail), mentre il 21 toccherà agli investitori istituzionali. Rispetto alle precedenti emissioni di Btp Italia, tuttavia, ci sono tre novità da tenere presenti.

[Leggi le istruzioni del ministero dell’Economia sui Btp Italia]

QUOTAZIONE BTP ITALIA: NESSUN LIMITE PER L’EMISSIONE 2020

Innanzitutto, non è prevista la possibilità di chiusura anticipata delle aste. Significa che il Tesoro, per massimizzare l’incasso, non pone limiti all’importo dei titoli collocabili sul mercato. Gli investitori potranno quindi muoversi in tutta tranquillità: non occorre arrivare prima degli altri, ce n’è per tutti.

QUOTAZIONE BTP ITALIA: PREMIO FEDELTÀ RADDOPPIATO

In secondo luogo, il ministero dell’Economia ha raddoppiato il “premio fedeltà” per i risparmiatori che manterranno i Btp Italia dell’emissione maggio 2020 fino alla scadenza. Il bonus passa dal 4 all’8 per mille, cioè dallo 0,4 allo 0,8 per cento. Calcolatrice alla mano, chi investe 10mila euro e non li tocca più incassa a fine periodo una mancia di 80 euro, che ovviamente si somma al rendimento dei titoli.

QUOTAZIONE BTP ITALIA 2020: SCADENZA A 5 ANNI

La terza novità riguarda la durata dei titoli, che per la prima volta hanno una scadenza a 5 anni. Finora, la vita dei Btp Italia si è misurata solo in numeri pari: 4, 6 o 8 anni.

BTP ITALIA ACQUISTABILI CON L’HOME BANKING

Vista la necessità di limitare gli spostamenti a causa del coronavirus, il Tesoro ricorda che per acquistare Btp Italia basta usare il servizio di trading-online offerto ormai da tutti gli istituti di credito attraverso l’home banking. Non è quindi necessario andare nella filiale della banca o delle Poste in cui si ha il conto titoli.

QUOTAZIONE BTP ITALIA: TUTTI I RENDIMENTI

Ma quale potrà essere la quotazione del Btp Italia maggio 2020? Per chiarire il contesto in cui ci muoviamo, ecco tutti i rendimenti offerti dal Tesoro nelle precedenti 15 emissioni di Btp Italia: