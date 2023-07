Quid Informatica annuncia la partnership con PayDo e integra PlickUp nella propria piattaforma per servizi finanziari

Banche e società finanziarie offrono pagamenti digitali più semplici e veloci grazie alla nuova partnership

Quid Informatica, leader nel mercato italiano dei prodotti software per i servizi finanziari, ha stretto una partnership strategica con PayDo, la fintech italiana specializzata in soluzioni di pagamento innovative. L’accordo permetterà l’integrazione di PlickUp, la soluzione di pagamento digitale di PayDo, nella rinomata piattaforma Qinetic di Quid Informatica.

Pagamenti più semplici, flessibili e digitalizzati

Qinetic, sviluppata e ideata da Quid Informatica, è già impiegata da importanti gruppi bancari italiani per gestire l’intero ciclo di vita dei processi del credito, offrendo un’esperienza all’avanguardia nel settore dei servizi finanziari. Grazie a questa nuova partnership, le banche e le società finanziarie clienti di Quid Informatica potranno beneficiare delle funzionalità di PlickUp per semplificare e digitalizzare il processo di pagamento delle rate.

Con PlickUp, sarà possibile inviare richieste di pagamento digitali utilizzando esclusivamente il numero di telefono o l’indirizzo email del debitore. Questo servizio garantirà flessibilità e convenienza, consentendo ai debitori di effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro tramite diverse opzioni, come carte di credito e bonifici bancari. L’integrazione nativa di PlickUp all’interno di Qinetic fornirà un’esperienza utente fluida e una riconciliazione degli incassi senza precedenti.

Questa partnership è stata realizzata grazie alle relazioni promosse da Fintech District, l’hub italiano dedicato all’innovazione finanziaria. L’integrazione di PlickUp all’interno della piattaforma Qinetic rappresenta un passo significativo verso l’accelerazione dell’innovazione digitale nel settore finanziario italiano.

PayDo: una startup innovativa

PayDo, fondata nel 2018, è una startup italiana B2B nel settore fintech, focalizzata sulla fornitura di servizi a valore aggiunto per migliorare l’esperienza dei pagamenti. Le soluzioni di PayDo, integrate tramite Api o con soluzioni plug & play, sono state accolte favorevolmente da banche, aziende e istituti di pagamento per semplificare e digitalizzare i processi di incasso e pagamento, offrendo un’esperienza utente migliorata, soprattutto tramite dispositivi mobili.

“L’ecosistema di soluzioni di PayDo nasce dall’esigenza di banche e aziende di trovare servizi di pagamento facilmente integrabili, sicuri e che riducano costi operativi e di incasso. In particolare, nel processo di cash collection è fondamentale mettere a disposizione dell’utente finale uno strumento che garantisca flessibilità e un elevato livello di user experience,” afferma Erjon Metko, Chief Revenue Officer di PayDo.

Quid Informatica: un piano di sviluppo ambizioso

Quid Informatica, fondata nel 1987 e controllata dal fondo di private equity Equinox, è riconosciuta come uno dei fornitori leader di tecnologie innovative nel settore dei servizi finanziari italiani, offrendo soluzioni all’avanguardia per il credito al consumo tramite la piattaforma Qinetic. Dopo l’acquisizione delle quote di maggioranza dell’outsourcer bancario Cabel Industry nel giugno 2023, l’azienda sta attuando un piano di sviluppo ambizioso per consolidare ulteriormente la sua posizione nel settore dei financial services.

“La distribuzione di soluzioni digitali, moderne ed efficienti per l’innovazione dei processi come PlickUp, è la filosofia alla base di Qinetic e delle nostre soluzioni per la banca digitale. Questa partnership con PayDo rafforza ulteriormente la nostra proposta e mette a disposizione dei nostri clienti uno strumento nativamente digitale che gestisce il colloquio diretto con l’utente finale,” afferma Massimo Barucci, Financial Services Director di Quid Informatica.