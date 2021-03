Quale dignità: il lungo viaggio di un’idea (libro)

Un libro di Cosimo Marco Mazzoni (edizioni Olschki) che analizza il percorso storico, filosofico ed epistemologico, limitandomi alla considerazione dell’onorabilità della vita dell’uomo.

A chi, al giorno d’oggi, venisse l’idea di provare a interrogarsi attorno a una parola osannata e dileggiata, come quella che il lessico antico ha in

comune con quello contemporaneo, si troverebbe a parlare di dignità con spirito incerto e magari dubbioso, ben di fare opera oziosa. Tuttavia, è

proprio la sua sempre rinnovata modernità, così smisurata da diventare

una moda pressoché quotidiana del parlare corrente, accresciuta dai continui proclami contenuti in quasi tutte le leggi europee, a obbligare a ripercorrere il suo lungo percorso espressivo. Proviamo allora in queste pagine a descrivere le forme d’uso del termine e la sua fenomenologia con spirito critico, estendendo l’analisi, in qualche modo scettica, delle diverse concezioni della parola. “Da quel dibattito cercherò di cavare alcune nozioni, e spero forse il suo percorso storico, filosofico ed epistemologico, limitandomi alla considerazione dell’onorabilità della vita dell’uomo, e dunque tralasciando altri sensi che riguardano cose, o attività, o istituzioni; oppure animali, territorio, paesaggio, natura insomma, se non in un breve ragionamento alla fine.”



The meaning of the term ‘dignity’ is uncertain or perhaps too extensive. It has often taken on the generic sense of honorable human life. All the modern constitutions refer to its value.But its abuse in everyday language has turned it into a trite cliché.

Cosimo Marco Mazzoni, giurista, ha insegnato e ha svolto ricerche in varie uni- versità italiane, soprattutto Siena, e straniere, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti. È stato Humboldt-Stipendiat all’Università di Tübingen. Si è occupato negli anni re- centi di aspetti giuridici legati alle biotecnologie e alla bioetica. Oltre a libri e saggi del repertorio civilistico tradizionale, ha scritto o curato i volumi: Una norma giuridica per la bioetica, (1998), trad. inglese A Legal Framework for Bioethics (1998), Un quadro europeo per la bioetica (1998), Ethics and Law in Biological Research (2002), Per uno statuto del corpo (2008), Psiche o la forma del corpo (2013), La persona fisica (2016), Il dono è il dramma (2016).

Ambiente del Diritto. Vol 1 libro