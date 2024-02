Prysmian sigla contratto da 1,9 miliardi con il Regno Unito per la “superstrada elettrica” Scozia-Inghilterra

Il progetto, gestito da Eastern Green Link 2 Limited, collegherà la potenza rinnovabile della Scozia con l’energia pulita di due milioni di case inglesi

Il futuro dell’energia prende forma mentre Prysmian, gruppo specializzato nei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, firma una commessa da 1,9 miliardi di euro con Eastern Green Link 2 Limited. Questa joint venture tra Ssen Transmission e National Grid Electricity Transmission plc, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in Gran Bretagna, darà vita alla “superstrada elettrica” che collegherà la potenza rinnovabile della Scozia con l’energia pulita di due milioni di case nel Regno Unito. Dopo un’apertura a Piazza Affari in leggero progresso, pari allo 0,23%, il titolo vira in territorio negativo (-0,18%) a 44,21 euro per azione intorno alle 11.

La “superstrada elettrica” Scozia-Inghilterra

Attraverso un sistema all’avanguardia in cavo ad alta tensione in corrente continua (Hvdc), il progetto Eastern Green Link 2 (Egl2) diventerà la spina dorsale energetica del Regno Unito. “Siamo molto orgogliosi di avere l’opportunità di supportare lo sviluppo di un’infrastruttura così strategica per il Regno Unito, mettendo a disposizione la nostra tecnologia di cavi all’avanguardia”, ha affermato Hakan Ozmen, Evp Transmission Bu di Prysmian. ” Una volta completato, il collegamento in cavo della ‘superstrada elettrica’ sbloccherà la ricca capacità di energia rinnovabile della Scozia e aumenterà significativamente la capacità del Regno Unito di fornire energia pulita per circa due milioni di case”.

L’accordo, ufficializzato dopo mesi di preparativi, vede Prysmian responsabile dello sviluppo, produzione, installazione, test e collaudo del sistema in cavo Hvdc da 525 kV, garantendo una capacità di trasmissione di 2 GW. Il nuovo collegamento dovrebbe essere operativo nel 2029.