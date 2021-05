Prosciutto di San Daniele: prima azienda nella comunicazione social

Raggiunto un pubblico di oltre 81 milioni di persone. Successo della campagna top influencer con The Blond Salad di Chiara Ferragni

Prosciutto di San Daniele conquista il primo posto in nella comunicazione digital 2020 dei principali Consorzi italiani del settore food. Lo attesta uno studio di Prima Online – portale specializzato in analisi di comunicazione, pubblicità, marketing – che ha analizzato i maggiori prodotti alimentari italiani: Prosciutto di San Daniele DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Grana Padano DOP, Asiago DOP, Prosciutto di Parma DOP e Mortadella IGP.

La strategia messa in atto dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele che ha privilegiato la promozione e il consolidamento della brand awareness ha fatto registrare, infatti, un incremento di oltre 55 mila unità in termini di variazione assoluta. In particolare, in riferimento ai dati di engagement, l’attività digital su tutti i canali istituzionali del Consorzio ha visto San Daniele posizionarsi nella top 5 dei player del mondo food e di collocarsi al primo posto nella sezione salumi.

Notevoli le performance digitali del consorzio friulano: nel corso dell’anno appena concluso è stato raggiunto un pubblico di oltre 81 milioni di persone grazie alle attività intraprese sui canali digitali: l’60% con i social network, il 26% attraverso le iniziative di engagement, il 10% con le attività di influencer marketing e il restante tramite le attività di digital PR. Tra i temi principali trattati nelle attività di comunicazione risaltano: cucina e food, alimentazione e benessere e approfondimenti sul prodotto e le sue caratteristiche.

I contenuti pubblicati sui canali social consortili hanno permesso di raggiungere circa 65 milioni di persone, ottenendo oltre 286mila le interazioni. 250 sono state le San Daniele Box inviate a Influencer selezionati, il cui pubblico potenziale era di oltre 55 milioni di utenti. I profili coinvolti hanno pubblicato un totale di 564 contenuti, ponendo in evidenza il brand ad un pubblico di 13,7 milioni di persone.

La campagna Top Influencer, anche in collaborazione con The Blond Salad di Chiara Ferragni, ha visto la pubblicazione di contenuti che hanno raggiunto un totale di 350.000 persone e ottenuto oltre 20.000 interazioni.

Infine anche i presidi web del brand hanno registrato ottimi numeri: il sito istituzionale ha registrato visite per oltre 165mila utenti unici, il ‘San Daniele Magazine’, di cui è stata rilasciata a settembre la versione aggiornata, ha raggiunto oltre 200 mila utenti con 130 articoli pubblicati.