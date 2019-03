Prometeia: “Nel 2019 crescita quasi zero. Il conto arriva nel 2020”

Nel suo ultimo rapporto di previsione, il centro studi stima che quest’anno il Pil italiano chiuderà a +0,1% – Reddito di cittadinanza e quota 100 avranno un effetto espansivo di +0,2% – L’anno prossimo sarà “inevitabile” un aumento dell’Iva anche se inferiore al previsto

Il 2019 sarà per l’Italia un anno di stagnazione, con la crescita del Pil che non andrà oltre il +0,1%. Nel 2020, invece, ci dovremo accontentare di un flebile +0,2%. Quest’anno, anche se non ci sarà bisogno di una manovra correttiva dei conti, le misure bandiera del governo gialloverde varate con il decretone – reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni – avranno un effetto espansivo assai modesto: appena 0,2 punti percentuali. Queste, in sintesi, le principali stime pubblicate da Prometeia nel suo ultimo rapporto di previsione. Il centro studi contraddice dunque il governo, che insiste nel prevedere per quest’anno una crescita di almeno l’1%.

Sul versante fiscale, “le misure per il 2020 avranno un impatto espansivo sul Pil per 0,3 punti percentuali – si legge ancora nel rapporto – Ma le coperture attualmente previste non sono sufficienti”. L’anno prossimo, poi, sarà “inevitabile un aumento dell’Iva, pur inferiore a quanto previsto adesso”: per il centro studi arriverà un incremento di 2 punti delle aliquote più basse, per un maggior gettito di 6 miliardi di euro.

Come invertire questa tendenza? Secondo Prometeia, “dato il vincolo posto dall’elevato debito pubblico, un rilancio della crescita potenziale non potrà che passare per un riequilibrio verso maggiori investimenti, anche pubblici, che potrebbero essere finanziati dall’elevato risparmio. Gli investimenti, favorendo l’aumento della produttività, possono rendere l’economia italiana più competitiva e favorire le esportazioni, non solo di beni ma anche di servizi (turismo, trasporti, etc.). Prometeia stima che nel 2022-2026 il peso sul Pil degli investimenti pubblici italiani smetterà di cadere. In assenza di shock negativi, l’Italia riuscirà a recuperare i livelli di Pil pre-crisi però solo nel 2025, senza che la maggior disoccupazione venga riassorbita (9,4% il tasso nel 2026, era al 6,1% nel 2007) e con un debito pubblico che sarà ancora al 127,3% del Pil (era il 99,8% nel 2007)”.

Per quanto riguarda il commercio internazionale, il centro studi sottolinea che “le tensioni commerciali tra Cina e Usa sono ancora il principale rischio per la crescita dell’economia mondiale (+3,2% nel 2019, +2,9% nel 2020), che rimane carica di incertezze. Non è comunque prevista una recessione globale, complici politiche monetarie più accomodanti”.

Eppure, “il rallentamento dell’economia americana – continua il rapporto – è destinato ad acuirsi (+2,2% nel 2019, +1,3% nel 2020)”, mentre “in Cina (+6% nel 2019, +5,3% nel 2020) prosegue il sostegno fiscale alla crescita, e con esso il rischio per la sostenibilità del debito”.

La frenata prospettata per l’economia mondiale e americana si farà sentire anche sull’Eurozona, “che manterrà una crescita inferiore al potenziale: +1,1% nel 2019 e +1,3% nel 2020. In sofferenza soprattutto il settore auto, in particolare in Germania”.