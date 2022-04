L’isola approccia un’ anno storico dopo la proclamazione e la vittoria su altre 10 città.Sostenibilità e accoglienza i temi forti che accompagneranno gli eventi fino a dicembre

l gran giorno è arrivato. Domani 9 aprile prendono il via le manifestazioni di Procida Capitale italiana della Cultura 2022. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a inaugurare la originale kermesse che per la prima volta si svolge su un isola. E’ tutto pronto, con gli ultimi ritocchi e la definizione dei dettagli organizzativi. Mattarella arriverà in elicottero da Napoli e visiterà subito il caratteristico borgo della Corricella. Come è sua consuetudine nelle visite ufficiali, anche in questa circostanza incontrerà studenti e docenti delle scuole procidane. D’altra parte sarà Giovanni D’Antoni miglior studente di filosofia d’Europa,18enne napoletano, a leggere la relazione sul senso della manifestazione.

Con il Presidente una sfilata di autorità

Il Presidente avrà modo di apprezzare le bellezze dell’isola ed in particolare il complesso di Terra Murata che la domina ed oggetto di un grande progetto di restyling. Nella chiesa di Santa Margherita terrà il suo discorso alla presenza del sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, del governatore della Campania Vincenzo De Luca, del Presidente della Camera Roberto Fico, del Ministro dei beni Culturali Dario Franceschini. La giornata sarà intensa all’insegna di due caratteristiche che accompagneranno i 400 eventi culturali dell’anno: sostenibilità ed accoglienza. Già nel porto di Napoli domani la compagna Teatro dei Centi terrà una esibizione a vantaggio di tutti coloro che si imbarcheranno per raggiungere l’isola. Turisti, viaggiatori, residenti saranno anche idealmente avvolti dal rosa , colore ufficiale della manifestazione. I pescatori solcheranno le acque con barche con le fattezze delle balene e sull’isola uno spettacolo teatrale è ispirato proprio a Moby Dick. Una compagnia francese Transe Express si cimenterà in uno spettacolo itinerante per le caratteristiche viuzze dell’isola. Poi performances ,assaggio di un programma fino a dicembre

“La cultura non isola“

Procida ha scommesso molto su questo evento che sin dalla proclamazione ha coinvolto una Regione intera, vuoi per l’accoglienza che per la vitalità economica. Abbattuto anche il tabù della mobilità verso l’isola e all’interno di essa .Da domani infatti per tutto l’anno i bus sull’isola saranno gratis, contemporaneamente ad un piano traffico e di viabilità a basse emissioni. La comunità ha dato prova di grande responsabilità collaborando spontaneamente a decine di iniziative culturali, di solidarietà, enogastronomiche, a progetti inclusivi. Tutto cio’ che è stato pensato e coordinato dal direttore dell’evento Agostino Riitano si è andato affermando come valore sociale di una realtà già nota per il cinema, la letteratura, la tenacia dei suoi naviganti, per le serene atmosfere. Un abbraccio all’Europa e al mondo.