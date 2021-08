Private equity e immobili, Permira rileva il controllo di Engel & Völkers

Il fondo di private equity britannico sosterrà la crescita di Engel & Volkers tramite la digitalizzazione del modello di business e l’ingresso in mercati quali Usa, Canada e Regno Unito. Sven Odia (CEO di Engel & Völkers): “Previsti ricavi da commissioni oltre 1 miliardo di euro entro la fine dell’anno”

Permira rileva il controllo di Engel & Völkers. La società di private equity britannica ha annunciato l’acquisto di una quota di maggioranza (il 60%) della piattaforma di intermediazione immobiliare internazionale. L’investimento è finalizzato a sostenere la crescita dell’Azienda attraverso la digitalizzazione del modello di business spingendo sull’internazionalizzazione (Usa, Canada e Regno Unito). La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura ed è prevista nel quarto trimestre.

Nel dettaglio, la famiglia Völkers e parte del team di gestione manterranno quasi il 40% delle azioni della società e il fondatore Christian Völkers diventerà Presidente del consiglio di sorveglianza. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti ma la trasformazione prevista si concentrerà sul miglioramento dell’offerta digitale per gli agenti e l’abilitazione tecnologica dei processi interni che abbracciano il marketing, l’acquisizione di lead e il reclutamento di agenti.

Fondata ad Amburgo 44 anni fa, Engel & Völkers è diventata uno dei marchi più apprezzati al mondo nel suo settore. Oggi, oltre 11.500 agenti immobiliari in 900 località in più di 30 paesi operano indipendentemente sulla piattaforma Engel & Völkers utilizzando la sua base di elenchi di classe mondiale, la tecnologia, l’offerta di servizi e il marchio.

L’investimento in Engel & Völkers – si legge in una nota – si allinea con la strategia dei fondi Permira di investire in aziende di piattaforma leader di mercato. L’azienda è ben posizionata nel suo mercato e mostra anche un significativo potenziale di crescita attraverso una proposta di valore altamente attraente per gli agenti immobiliari indipendenti. I fondi Permira intendono sostenere l’azienda attraverso la digitalizzazione del modello di business e l’ulteriore internazionalizzazione.

Dr. Jörg Rockenhäuser, Managing Partner DACH di Permira, ha dichiarato: “Christian, Sven e il loro team hanno costruito uno dei marchi e delle piattaforme più rinomati nell’intermediazione immobiliare. Siamo entusiasti di sostenere Engel & Völkers in questo viaggio di trasformazione digitale e di accelerare ulteriormente la crescita sfruttando la nostra comprovata esperienza nella digitalizzazione di aziende di successo. L’azienda ha l’opportunità di ampliare significativamente il suo ecosistema in un mondo più diretto e digitale”.

“Il nostro obiettivo principale è quello di continuare a sviluppare l’azienda e guidare l’innovazione in ogni momento – ha commentato Christian Völkers, fondatore di Engel & Völkers -. Insieme a Permira, possiamo rafforzare ulteriormente il posizionamento di Engel & Völkers come un pioniere globale nel settore, e sarò in grado di attuare la mia visione per la digitalizzazione. Siamo certi che scriveremo il nostro prossimo capitolo della storia di successo e non vediamo l’ora di un forte futuro insieme”.