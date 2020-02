Prezzo Sigarette 2020, aumenti da febbraio: ecco quanto costano

Dal 18 febbraio sono aumentati i prezzi di alcuni tra i più diffusi marchi di sigarette – Ecco l’elenco completo dei rincari

Brutte notizie per i fumatori italiani. Dal 18 febbraio 2020 sigarette, sigari e sigaretti costano di più. L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aumentato il prezzo dei tabacchi con un provvedimento, il n.55291, datato 17 febbraio. Una decisione che si ripercuote su alcuni dei marchi più diffusi: Philip Morris, Marlboro, Merit, Multifilter (tutti di proprietà della stessa holding) Muratti, Chesterfield e via dicendo.

I rincari erano nell’aria da tempo. A stabilirli pochi mesi fa era stata la Manovra 2020. Con il provvedimento di febbraio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è dunque adeguata alla nuova normativa rendendo noti i nuovi prezzi sui tabacchi applicati al pubblico.

SIGARETTE: ECCO GLI AUMENTI

Gli aumenti, lo diciamo subito, non sono di poco conto. Si va dai 5 ai 10 centesimi al chilo. Un pacchetto di sigarette da 20 pezzi può dunque arrivare a costare tra i 10 e i 20 centesimi in più rispetto a pochi giorni fa. Non è inoltre detto che i marchi rimasti esclusi dai rincari scattati il 18 febbraio, non subiscano cambiamenti di prezzo nei prossimi mesi.

Anche tabacco trinciato, sigari e sigaretti (noti anche con il nome spagnolo di cigarillos, cioè i piccoli sigari avvolti nelle foglie secche di tabacco) hanno subito degli aumenti di prezzo non indifferenti.

I NUOVI PREZZI DELLE SIGARETTE, MARCHIO PER MARCHIO

In quest’elenco proponiamo, uno per uno, i marchi di sigarette che hanno subito rincari e i nuovi prezzi applicati dai tabacchi. Come detto, rispetto ai prezzi stabiliti nel 2019 (e nel 2018) occorre calcolare un aumento di 10/20 centesimi su ogni pacchetto.

FUTURA CLASSICA 4,80 euro

L&M BLUE LABEL KS 5,00 euro

L&M RED LABEL KS 5,00 euro

LINDA 4,80 euro

LINDA BLU 4,80 euro

MADEMOISELLE LA BLANCHE 4,80

MADEMOISELLE LA BLEUE 4,80

MADEMOISELLE LA ROUGE 4,80

MADEMOISELLE LA VERTE 4,90

MARLBORO 100S 5,90

MARLBORO ADVANCE TOUCH 5,60

MARLBORO BLUE ADVANCE 5,90

MARLBORO BLUE LINE 5,90

MARLBORO FUSE BEYOND 5,90

MARLBORO GOLD 100S 5,90

MARLBORO GOLD KS 5,90

MARLBORO GOLD KS 5,40

MARLBORO GOLD LINE 5,90

MARLBORO GOLD POCKET PACK 4,90

MARLBORO GOLD POCKET PACK 4,90

MARLBORO GOLD TOUCH KS 5,60

MARLBORO KS 5,90

MARLBORO KS 5,40

MARLBORO MIX 5,60

MARLBORO POCKET PACK 4,90

MARLBORO POCKET PACK 4,90

MARLBORO REGULAR 4,90

MARLBORO SILVER BLUE KS 5,90

MARLBORO SILVER TOUCH 5,60

MARLBORO TOUCH 5,60

MARLBORO WHITE 5,90

MERIT BAY KS 5,20

MERIT BIANCA KS 5,50

MERIT BLU 100’S 5,50

MERIT BLU KS 5,50

MERIT GIALLA 5,40

MERIT GIALLA 5,50

MERIT GIALLA KS 5,50

MERIT SSL 5,50

MULTIFILTER PHILIP MORRIS SSL BLU 5,90

MULTIFILTER PHILIP MORRIS SSL ROSSA 5,90

MURATTI AMBASSADOR AZURE KS 5,90

MURATTI AMBASSADOR BLUE KS 5,90

MURATTI AMBASSADOR SILVER KS 5,90

MURATTI AZURE 100S 5,90

MURATTI RED 100S 5,90

MURATTI SSL 5,90

PHILIP MORRIS AZURE 5,20

PHILIP MORRIS AZURE 100’S 5,20

PHILIP MORRIS BLUE 5,20

PHILIP MORRIS BLUE 5,20

PHILIP MORRIS BLUE 100’S 5,20

PHILIP MORRIS CLASSIC SSL BLU 5,90

PHILIP MORRIS CLASSIC SSL ROSSA 5,90

PHILIP MORRIS FILTER KINGS 5,20

PHILIP MORRIS RED 5,20

PHILIP MORRIS RED 5,20

PHILIP MORRIS RED 100’S 5,20

PHILIP MORRIS SSL BEIGE 5,20

PHILIP MORRIS SSL BLUE 5,20

PHILIP MORRIS WHITE 5,20

YESMOKE BLACK 4,90

YESMOKE BLUE 4,90

YESMOKE EMERALD 4,90

YESMOKE RED 4,90

YESMOKE SILVER 4,90

YESMOKE WHITE EMERALD 4,90

YESMOKE WHITE RED 4,90

TABACCO TRINCIATO: MARCHI E PREZZI